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聯發科揭曉新電視晶片MT9638 支援HDMI 2.1a、可變更新率與人工智慧應用

聯合新聞網 / 楊又肇

聯發科今日 (3/3)宣布對應新一代電視設計需求的MT9638晶片，目前已經進入量產階段，相關應用產品預計會在今年第二季陸續進入市場銷售。

依照聯發科說明，MT9638晶片採Arm Cortex-A55 CPU與Arm Mali-G52 MC1 GPU打造，本身更整合APU設計，並且支援以人工智慧技術提升畫面解析度，以及影像品質，另外也能對應數位助理服務功能。另一方面，聯發科也針對電視產品經常使用的MEMC動態補償技術強化，並且對應2000個分區調光效果，同時也加入支援HDMI 2.1a、VRR可變更新率設計，以及支援Wi-Fi 6連接功能。

其中，透過人工智慧技術輔助，將可針對畫面顯示內容提升色彩表現，同時也會針對色彩飽和度、亮度、銳利度等細節進行動態調整，並且透過動態補償、噪點消除等方式讓畫質提升，另外也會也能藉由人工智慧技術將原本畫面解析度、清晰度提高。

MT9638晶片最高可對應4K@60fps影像輸出，並且支援AV1、HEVC、VP9等格式內容解碼播放，聲音部分則支援Dolby ATMOS全景聲，以及DTS Virtual X聲音技術

目前聯發科已經在全球地區累積出貨超過20億組電視晶片，並且強調從入門機種到高階旗艦產品都有相應晶片產品設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯發科

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