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運用圖表展現資料亮點，讓您輕鬆掌握說服受眾的致勝關鍵

文 / 國立臺灣大學進修推廣學院 提供

圖／國立臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／國立臺灣大學進修推廣學院 提供

臺大進修推廣學院首開「資料視覺化」課程

臺大進修推廣學院將於110年5月14日首度開辦「資料視覺化-打造數位決策時代下的圖表說服力」課程，由臺大圖書資訊學系鄭瑋教授親自講授，透過連續兩周的周五全天授課，該課程將從資料視覺化入門的重要原則開始，引導學員判別與鑑賞視覺化案例，學習如何選擇適合的圖表類型，同時介紹與演示OpenRefine及Tableau Prep這兩項常用的資料清理工具，進而解說如何獲取與處理數據資料，該課程目前開放招生中，110年4月15日前享有報名優惠，歡迎有興趣者把握機會儘早報名。

調查報告指出，全球大數據與商業分析市場可望在2022年創造2743億美元的龐大收益，在數據密集的時代下，商業決策的擬定須仰賴人們在混亂無序的海量資料中辨析模式、萃取洞見的能力，因此，數據分析結果的視覺呈現與傳達往往成為說服客戶和主管的關鍵金鑰。視覺化儼然已成為世界的共通語言，資料圖表實為最有效率、具說服力的溝通工具，亦是人人必備的新興語言技能。好的資料圖表往往使得報告者一句話都不必說，就能讓人秒懂。

但是，該怎麼做好一份具有視覺化效果的數據分析呢？臺大進修推廣學院開辦的「資料視覺化-打造數位決策時代下的圖表說服力」課程，將介紹商業數據中定位資訊亮點的策略，帶領學員認識資料獲取與清理的工作流程及常見方法。課程將聚焦於製作與鑑賞資料視覺化時不可不知的重要原則，包括受眾的視覺心理、資料性質與圖表類型的搭配、視覺化複雜度的掌握，以及利用合適色彩為圖表畫龍點睛的訣竅等。課堂上的資料視覺化工具演示也將幫助學員在結業後能夠學以致用，持續精進職場必備的圖表說服技能。相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】查詢或洽 (02)2362-0502。

「資料視覺化-打造數位決策時代下的圖表說服力」

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