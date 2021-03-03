敗給你的手機？剛登陸火星的NASA毅力號 晶片與23年前的iMac同等級

但為了讓「毅力號」系統能適應火星環境，它採用的 PowerPC 750 晶片其實經過改良，加入抗輻射能力。

NASA 去年 7 月發射、並於今年 2 月中成功登陸火星的「毅力號」（Perseverance）火星探測車，是目前登陸火星最先進的機器設備，其所採用的晶片更與 1998 年蘋果的 iMac 同等級！

明明現在已經有許多價格不貴的先進設備，為何「毅力號」仍要採用二十幾年前的晶片呢？根據 The Verge 報導，相較於地球大氣層，火星的大氣層比較不能隔離、保護有害輻射及帶電粒子（charged particle）。因此，如果發生嚴重輻射爆炸，就會破壞現代電子設備，特別是對那些採用複雜晶片的設備而言，受損情況將更嚴重。再加上火星上也難以更換壞掉的處理器，因此「毅力號」上頭配有兩個運算模組，其中一個就是作為備用。

儘管如此，「毅力號」的設備等級仍可稱得上是最高階、最先進的探測車。因為它採用的晶片為單核心、233MHz 的 PowerPC 750，與 1998 年蘋果 iMac 採用的晶片同等級。

不過，為了讓「毅力號」系統能適應火星環境，它採用的 PowerPC 750 晶片其實經過改良，加入抗輻射能力。所以更精確一點來說，這款晶片其實是太空產業愛用的 RAD750 晶片，足以適應人造衛星或太空船所必須經歷的高輻射環境，造價高達 20 萬美元。

或許「毅力號」規格遠遠比不上今天的智慧型手機，但已經是最先進的探測車了。不僅時脈高達 233MHz，比早期的「精神號」（Spirit）或「機遇號」（Opportunity）火星探測車速度快了 10 倍，快閃記憶體也高達 2GB。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》