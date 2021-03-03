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Microsoft Mesh是微軟針對虛實整合互動打造的雲端服務

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次以線上形式呈現的Ignite 2021中，微軟宣布針對虛實整合互動需求打造名為Microsoft Mesh的雲端服務，讓使用者能輕易地透過VR、AR頭戴裝置，或是直接藉由PC、手機等設備連入使用。

其實微軟在很早之前就曾詮釋透過VR、AR頭戴裝置 (例如HoloLens)，以及單純藉由PC或手機於線上互動的虛實整合互動模式，讓在家中的使用者可以透過線上連接方式，像是身處相同空間情況下，與遠在公司會議室的同事「近距離」互動。

而此次宣布推出的Microsoft Mesh雲端服務，本身是以微軟Azure雲端平台為基礎運作，讓使用者能輕易透過各類連網裝置連接，並且進行線上互動。同時，微軟也希望透過此服務平台與更多第三方應用服務合作，讓使用者透過虛實整合方式進行互動時，可以更容易在Microsoft Mesh雲端服務內使用諸如Zoom線上會議功能，或是透過其他工具完成協同作業需求。

在微軟的想像裡，透過線上會議進行討論、文件共享，其實只是目前混合型態的辦公模式一部分，因為有許多更深入的互動，還是要透過近距離的面對面溝通才比較容易做到，例如透過書面、口語陳述內容，有時候不如實際操作展示，更容易讓人理解。

但在目前疫情影響之下，使得許多人越來越傾向遠距工作，或是以混合型態進行辦公，藉此在疫情仍未完全改善中確保個人健康安全，因此微軟過去提出的未來工作互動模式也就能順利導入，並且藉由Microsoft Mesh雲端服務運作，讓眾人可以透過VR、AR頭戴裝置進行線上互動，同時也能快速使用工作上經常使用服務，進而能打破時空限制且順利完成工作事項。

類似設計，其實過去Facebook等服務也曾提出，但由微軟提出的Microsoft Mesh雲端服務，顯然還是比較容易與目前多數企業行號採用的微軟解決方案串接，加上目前多數VR、AR頭戴裝置也與Windows 10作業系統環境有較高相容性，因此微軟推行此項服務預期能吸引更多人使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 雲端服務 微軟

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