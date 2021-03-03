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藉由Azure Percept平台 微軟以更簡單形式將人工智慧帶到邊緣運算

聯合新聞網 / 楊又肇

針對邊緣運算應用需求，微軟過往除了藉由Azure人工智慧感知服務 (AI Cognitive Services)，以及人工智慧模組強化邊緣運算應用，在此次以線上形式舉辦的Ignite 2021中，更宣布推出能以更簡單方式，將人工智慧佈署應用於邊緣運算的Azure Percept平台。

Azure Percept平台包含一組具備智慧攝影機的開發套件組「Azure Percept Vision」，以及Azure Percept Studio軟體工具，標榜無須深厚編碼技術能力也能將人工智慧應用佈署於邊緣運算，藉此打造各類機器學習應用，或是運用人工智慧技術的運算方式。

舉例來說，企業可以透過Azure Percept平台打造產線檢驗系統，透過機器學習、電腦視覺技術讓系統能以人工智慧運算方式快速檢視產品是否有瑕疵，藉此在實際出貨之前，用更有效率方式確保產品品質，並且減少因瑕疵問題而被退貨情況。

除了「Azure Percept Vision」，微軟也計畫額外提供以聲音應用為主的Azure Percept平台開發套件組「Azure Percept Audio」，同樣藉由Azure平台對應人工智慧運算需求，並且鎖定語音識別，或是聲音辨識等應用，同樣能以更簡單方式佈署應用在邊緣運算需求。

為了擴大配合硬體加速的邊緣運算應用模式，微軟也確定與更多晶片廠商與設備商合作，藉此擴展Azure Percept平台應用生態，將人工智慧更廣泛應用於邊緣運算。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習 微軟 人工智慧

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