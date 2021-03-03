微軟強化後疫情時代辦公模式 讓遠距會議更容易線上協作

在此次提前至3月，並且維持以全數位形式舉辦的微軟Ignite 2021中，微軟再次提及於後疫情時代變得更重要的混合形式工作型態，除了強調藉由Microsoft Teams、Microsoft Viva等服務滿足必須透過遠距辦公與實際在辦公室內的協同工作需求，同時也提出更適合遠距工作的內容討論方式，以及對應結合遠距視訊的會議室使用智慧喇叭。

延續日前針對後疫情時代打造的Microsoft Viva服務，讓更多融合遠距辦公，以及回到辦公室工作的情況，可以透過線上數位化方式無縫連結。

而針對需要透過簡報內容進行內容講解，或是進行線上討論需求，微軟宣布將在MicrosoftTeams的PowerPoint服務提供全新簡報呈現與互動方式，新版介面可讓講者將簡報內容分享與會者觀看，並且可透過線上聊天或視訊方式進行互動。

同時在新增加的動態模式中，將可依照進行視訊或簡報呈現方式動態調整呈現版面，預計從3月開放Microsoft Teams服務使用。

另外，在新版畫廊模式 (Gallery Views)中，使用者將能善用多螢幕輸出分別顯示以同席模式 (Together Mode)呈現所有與會人員頭像，以及會議中使用簡報等內容，即使會議室僅有單組螢幕，也能透過動態調整版面以最佳化形式呈現簡報內容及與會人員顯示畫面。

此次宣布推出的智慧喇叭，則是針對10人以內的會議場景打造，可透過內建麥克風自動追蹤會議過程發言者，並且紀錄其發言內容，讓外部連入參與會議人員更容易知曉目前發言者是誰，以及相關陳述內容。

對於企業自行建造適用Microsoft Teams服務的會議室需求，微軟目前也宣布包含Dell、Poly針對視訊會議需求打造的新款螢幕將符合Microsoft Teams服務認證，而Aver打造的會議室用視訊攝影機也同樣符合微軟提出認證。

針對會議隱私安全，微軟也確定Microsoft Teams服務將加入端到端的加密，預計先開放商用版本使用此向功能，同時也會在今年上半年開放一般使用者加入測試。

微軟更進一步強調本身服務提供零信任 (Zero Trust)安全技術，讓使用者能在任何不受信任網路環境下確保連接使用安全，其中包含可在Microsoft 365服務確認使用文件安全、透過惡意攻擊形式分析杜絕風險，同時也能藉由Azure雲端服務實現與FIDO2安全規範的免密碼授權內容存取。

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