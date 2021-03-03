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美國境內Apple Store恢復營業 疫情仍險峻地區則維持關閉

聯合新聞網 / 楊又肇

過去因為疫情影響，使得蘋果關閉位於全球各地區的Apple Store直營通路店面，除了特定地區如台灣未明顯受益情影響仍維持正常營業，絕大部分都是維持關閉。不過，後續隨著疫情影響有趨緩情況，蘋果也開始讓美國境內Apple Store恢復正常營業模式，而稍早則是宣布恢復德州休士頓、達拉斯，以及聖安東尼奧地區店面營業，讓全美境內實體通路以原本形式運作。

實際上，蘋果在去年5月間曾小規模恢復部分Apple Store正常運作，但隨著後續疫情再次變得嚴重，使得蘋果決定再次全面關閉美國境內Apple Store營業，僅在特定地區開放以預約形式到店取貨，或是以臨時的快捷店面形式提供技術支援等服務。

除了受到疫情影響，實際上美國境內的Apple Store也受到去年美國總統大選結果影響，導致川普與拜登支持民眾示威抗議與衝突造成開店營業風險，甚至今年2月更面臨美國南部超過60年以來最嚴重的極地渦旋衝擊，造成德州等地區形成異常低溫，因此讓這些地區的Apple Store重新恢復營業時程延後。

目前在德州休士頓、達拉斯，以及聖安東尼奧地區店面確定恢復營業，使得美國境內Apple Store均恢復原本營運模式。不過，蘋果針對目前疫情依然險峻地區仍採取關閉作法，例如法國、巴西等地區的Apple Store現階段仍處於關閉狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Apple Store 蘋果

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