Google強化Workspace功能 後疫情時代更容易以混合型態工作

除了微軟宣布針對後疫情時代打造全新Microsoft Viva協同作業服務，Google也針對後疫情時代的混合型態辦公模式需求，進一步強化目前更名為Google Workspace的線上協同作業平台服務。

此次更新，包含可讓使用者藉由Google Assistant確認接下來透過Google Meet進行的線上會議，並且能透過Google Assistant發送訊息，目前此項功能將先開放Android手機使用，但接下來也會開放NEST Hubs在內搭載Google Assistant的數位連網裝置使用，現階段僅先以beta形式提供測試。

另外，針對企業在外奔波的行銷、業務等工作人員需求，Google此次更新特別針對此類工作人員提供Google Workspace Frontline服務，讓工作人員能針對個人需求自訂常用內容與App服務，並且確保這些工作人員能以更安全形式存取企業內部資料。

而針對使用Google Meet服務進行線上會議的使用需求，此次則是加入多組螢幕應用功能，例如使用者可以透過電腦上的螢幕觀看會議簡報內容，同時透過手機進行線上提問等互動，無須在影響會議內容觀看情況下快速完成操作，甚至支援螢幕也不會僅限使用電腦螢幕，甚至也能配合具備螢幕顯示的NEST Hub Max等智慧顯示器使用。

同時在視訊會議內容中也會加入即時字幕顯示功能，目前分別可自動識別英語、西班牙語、德語、葡萄牙語與法語，預期未來也會加入支援識別更多語種，藉此讓使用者能直接透過觀看字幕了解講者詮述內容，同時也能讓更多聽障人士也能順利了解會議講解事項。

至於在畫面顯示選項部分，除了原本顯示介面選項，目前也加入支援分割畫面與子母畫面顯示功能。

為了進一步強化協同作業工作效率，Google在此次更新也加入全新專注模式選項，當開啟此模式時將會減少內容推播通知數量，另外也能讓使用者選擇標示自己目前位於家中或辦公室內，甚至也能清楚標明個人行程，方便讓他人更容易知曉，同時也能標示可開會時間。

其他部分，則是加入更多安全性與隱私保護提升工具，包含可讓使用者決定將資料儲存於何處，以及隨時可調整內容存取選項設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》