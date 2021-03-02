微軟中國區負責人 由前Qualcomm全球資深副總裁侯陽接任

微軟宣布現任大中華區董事長暨執行長Alain Crozier (柯睿杰)將於今年7月1日離開，未來將由曾任Qualcomm全球資深副總裁的侯陽博士接任其原本職位。

侯陽預計從3月1日起擔任微軟中國區新任董事長暨執行長，而Alain Crozier將會在7月1日前協助侯陽接手相關職務內容。

由於侯陽過去在Qualcomm任職經驗，曾協助Qualcomm在中國半導體市場快速擴展，同時也加深Qualcomm與中國境內業者合作關係，因此未來負責帶領微軟中國市場發展，預期也有利於微軟與Qualcomm等業者合作模式。

尤其在目前微軟設法推動Windows on Arm設計，藉由過去與Qualcomm合作的Windows on Snapdragon設計，預期日後由侯陽帶領微軟中國團隊之下，將能擴大基於Windows 10作業系統的常時連網筆電產品發展。

至於預計在微軟中國任職至今年7月1日之前的Alain Crozier，目前暫時尚未公布未來離開微軟之後的計畫，而在離開微軟中國之前，Alain Crozier依然會負責微軟大中華地區戰略執行與業務績效項目。

▲前大中華區董事長暨執行長Alain Crozier (柯睿杰)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》