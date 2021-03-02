日本最大行動支付PayPay 明年4月將與LINE Pay整合

目前在日本市場已經累積超過3500萬名用戶使用的行動支付服務PayPay，確定將在2022年4月前與日本境內LINE Pay服務整併。

在此之前，從今年4月下旬開始於日本境內超過300萬個支援PayPay服務交易的消費通路，將可讓LINE Pay服務透過相同QR Code進行掃碼交易，藉此增加消費者透過行動裝置支付交易費用的便利性。

而對於消費通路而言，將無須增加額外成本即使增加更多使用LINE Pay服務交易消費族群，並且將會在合作通路陸續更換新版識別貼紙與QR Code設計，方便消費者確認可使用支付服務。

此外，PayPay服務與LINE Pay服務整合後，未來也能藉由LINE服務向日本境內超過8000萬名用戶推送各類消費資訊，藉此媒合更多行動支付交易商機。

至於日本境內的PayPay服務與LINE Pay服務整合計畫，目前已經獲得Softbank、Yahoo日本，以及印度行動支付服務Paytm支持，預計在明年4月完成整合，但依然需要獲得是相關監管機構同意。

PayPay是由Softbank與Yahoo日本於2018年合資成立的行動支付服務，並且在2018年10月與Paytm合作基於QR Code形式的支付技術。而在Yahoo日本與LINE服務稍早完成合併後，目前也確定將使PayPay與LINE Pay服務整合，藉此創造更龐大行動支付經濟規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》