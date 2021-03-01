一加創辦人的新創公司 獲得瑞典團隊投資並將合作產品設計

由一加 (OnePlus)共同創辦人裴宇 (Carl Pei)成立的新創公司Nothing，近期除了確定取得「Android之父」Andy Rubin過去成立的Essential品牌與相關專利資產，稍早更確認旗下產品將由位於瑞典斯德哥爾摩的Teenage Engineering團隊負責操刀，在相關聲明中更確認也將成為Nothing投資夥伴。

在先前說明裡，Nothing已經確定將由Teenage Engineering執行長Jesper Kouthoofd擔任旗下創意總監，而副總裁Tom Howard也將負責Nothing相關產品設計。

不過，相關聲明並未透露Teenage Engineering以多少金額投資Nothing，但從執行長與副總裁均加入Nothing團隊負責設計事項，顯然雙方會以相當深層關係進行合作。

Teenage Engineering過去設計均充滿相當個性色彩，同時以Jesper Kouthoofd本身也是瑞典奢華時裝品牌Acne Studios共同創辦人之一情況來看，預期未來Nothing產品也會同樣充滿時尚且具個性風格。

如果對Teenage Engineering品牌不太熟悉的話，過去Panic揭曉結合轉動曲柄遊玩方式的掌機Playdate，其實就是出自Teenage Engineering的設計，而CAPCOM過去以《快打旋風》、《洛克人》遊戲內容打造的聲音合成器 (如下圖)，同樣也是出自Teenage Engineering之手。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》