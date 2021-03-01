WeWork創辦人與Softbank達成協議 將獲得收購金且離開董事會

去年針對未依約收購股權，進而向Softbank指控背信的WeWork共同創辦人暨前任執行長Adam Neuman，稍早傳出已經與Softbank達成和解。

而在雙方達成和解之後，除了確認Adam Neuman將放棄一年時間的WeWork董事會成員身分，並且將由Softbank以約4.8億美元價格收購其持有約25%比例WeWork股權，此外也將支付5000萬美元作為此次訴訟費用。而先前因應投資答應遵守競業條款情況，Softbank將額外向WeWork支付5000萬美元，並且針對Adam Neuman的4.3億美元貸款提供5年延展時間。

同時，Adam Neuman未來若希望再次回歸WeWork董事會，或是指定他人替代原本董事會身分，都必須事先取得Softbank同意。

WeWork於2010年創立於美國紐約，主要營運模式是透過租賃或收購合適辦公大樓，並且將內部重新裝修、打造成貼近新創辦公室使用需求環境，再以座位共享租賃，或是以全部形式租賃使用，後續也提供協助企業打造合適辦公空間等營運模式。

而在2019年10月24日與Softbank達成協議，將由Softbank向WeWork增加投資50.5億美元資金，其中包含11億美元優先擔保票據、22億美元無擔保票據，以及17.5億美元信用證融資，並且將以每股19.19美元價格向WeWork員工與早期投資者發起總價最多30億美元的收購要約，另外也將在2020年4月之前兌現15億美元投資計畫，藉此取得WeWork約80%股權。

不過，隨著2020年3月底宣布將全年預計虧損額度從7500億日圓 (約70億美元)提整為9000億日圓 (約84億美元)，其中高達7000億日圓 (約66億美元)虧損源自投資WeWork，加上先前投資Uber也產生虧損，導致Softbank開始檢討對外投資策略，並且讓投資腳步放緩，因此中止向WeWork額外提供投資。

隨著WeWork董事會向Softbank提訴，Adam Neuman後續也以背信為由向Softbank提出訴訟。

過去WeWork曾計畫掛牌上市，但最後因為未能順利取得Softbank投資，最終取消原定在美國上市計畫，甚至讓原本高達470億美元市值大幅下滑。

不過，在經歷去年2月迎接新任執行長Sandeep Mathrani，並且再次籌集資金維持運作之後，WeWork預期可在今年第四季內恢復盈利，並且計畫重新規劃掛牌上市事宜。

就相關傳聞指出，WeWork計畫透過與隸屬Bow Capital Management旗下空殼公司洽談合併事宜，估計將可讓WeWork市值增加至100億美元，但仍比2019年初的470億美元市值有不少差距。

同時，因為WeWork從創立到後續發展的改變，更有消息指稱蘋果與Hulu有意以WeWork先後發展拍攝電視劇與紀錄片內容，藉此紀錄這間獨角獸歷經風險投資與後續泡沫化情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》