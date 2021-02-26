微軟強調後疫情時代數位化轉型 5G、AIoT將是台灣發展機會

在稍早宣布擴大產業雲應用佈局，同時接下來也將因應後疫情時代有諸多數位化轉型需求情況下，微軟預期藉由數位化工具使企業升級，同時藉由5G網路與智慧物聯網佈局，將能帶動台灣產業取得更大發展機會。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，過去一年因為疫情影響，使得不少企業面臨在更短時間內完成數位化轉型，而台灣地區雖然相對較不受疫情影響，但在目前全球化發展趨勢之下，依然免不了必須加快數位化轉型腳步。

因此從去年在遠距工作、協同作業需求增加開始，微軟藉由旗下Microsoft Teams服務，搭配Microsoft 365、Dynamics 365，以及Azure雲端服務等資源，讓中小企業、大型企業都能透過數位化方式在疫情下仍可正常運作，甚至能以更快腳步成長。

依照微軟說明，預期台灣產業在未來數位化轉型將會包含混合工作模式、展現更大企業韌性，並且穩健資安基礎且落實安全性資訊與事件管理 (SIEM)應用，另外更認為台灣接下來在5G網路與智慧物聯網有相當大的發展潛能。

特別是在智慧製造、半導體、電動車，以及智慧城市等技術發展與相關供應鏈合作關係，台灣都扮演舉足輕重的角色，因此也成為與全球市場競爭發展優勢。

從過去推行的Microsoft Teams服務，以及Microsoft 365、Dynamic 365服務，乃至於後續推出的Microsoft VIVA，微軟持續藉由旗下服務打造跨裝置、跨平台，並且打破時空距離限制，讓不同規模企業均可藉由數位化工具提升工作效率，另外也能透過Power BI等服務藉由數據分析挖掘全新商機，或是更快找到問題，並且即時改善。

另外，配合Azure雲端服務落實現代化服務應用發展，更可透過後續針對不同產業細分的產業雲服務，讓不同產業領域業者能配合在地法規、更深入需求創造全新產值。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉

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