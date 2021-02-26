快訊

遭藍委問一天 蘇貞昌：疫苗不足我不搶、沒人敢打我率先

陸對台下鳳梨禁令！學者憂還會有其他農產品受牽連

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟強調後疫情時代數位化轉型 5G、AIoT將是台灣發展機會

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早宣布擴大產業雲應用佈局，同時接下來也將因應後疫情時代有諸多數位化轉型需求情況下，微軟預期藉由數位化工具使企業升級，同時藉由5G網路與智慧物聯網佈局，將能帶動台灣產業取得更大發展機會。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，過去一年因為疫情影響，使得不少企業面臨在更短時間內完成數位化轉型，而台灣地區雖然相對較不受疫情影響，但在目前全球化發展趨勢之下，依然免不了必須加快數位化轉型腳步。

因此從去年在遠距工作、協同作業需求增加開始，微軟藉由旗下Microsoft Teams服務，搭配Microsoft 365、Dynamics 365，以及Azure雲端服務等資源，讓中小企業、大型企業都能透過數位化方式在疫情下仍可正常運作，甚至能以更快腳步成長。

依照微軟說明，預期台灣產業在未來數位化轉型將會包含混合工作模式、展現更大企業韌性，並且穩健資安基礎且落實安全性資訊與事件管理 (SIEM)應用，另外更認為台灣接下來在5G網路與智慧物聯網有相當大的發展潛能。

特別是在智慧製造、半導體、電動車，以及智慧城市等技術發展與相關供應鏈合作關係，台灣都扮演舉足輕重的角色，因此也成為與全球市場競爭發展優勢。

從過去推行的Microsoft Teams服務，以及Microsoft 365、Dynamic 365服務，乃至於後續推出的Microsoft VIVA，微軟持續藉由旗下服務打造跨裝置、跨平台，並且打破時空距離限制，讓不同規模企業均可藉由數位化工具提升工作效率，另外也能透過Power BI等服務藉由數據分析挖掘全新商機，或是更快找到問題，並且即時改善。

另外，配合Azure雲端服務落實現代化服務應用發展，更可透過後續針對不同產業細分的產業雲服務，讓不同產業領域業者能配合在地法規、更深入需求創造全新產值。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉
台灣微軟首席營運長陳慧蓉

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 5G 微軟

延伸閱讀

微軟打造產業雲服務 讓Azure更符合金融業、製造業或非營利組織使用需求

微軟傳以LinkedIn新服務進軍零工經濟市場

研華高峰論壇 聚焦AIoT

展開轉型 華為力拚台灣筆電市場

相關新聞

在台困境難解？上任不到一年 Google Cloud台灣總經理邵光華證實離職

去年才對外證實加入Google，並且擔任Google Cloud台灣總經理的邵光華，稍早由Google證實已經離開。而從業界消息指稱，邵光華實際上去年底就已經離開，同時未來將由SAP全球副總裁謝良承接手Google Cloud台灣總經理職位。

比本業還賺！網咖疫情求生之道：把全部電腦的顯示卡拆起來挖礦

由於社交距離限制和隔離政策，玩家之間的實體交流難以成行，網咖受到疫情影響而營運不利。但在越南，卻有這麼一家網咖決定另尋出路，他們把所有電腦上的顯示卡通通拆下來，改造成 GPU 農場挖掘加密貨幣，藉此彌補無人上門期間的營收。

電信三雄5G用戶加溫 年底拚500萬大關

台灣5G用戶成長優於預期，中華電信喊出年底200萬戶目標，台灣大年底5G戶滲透率估20%以上，遠傳拚25%以上，屆時將有...

NASA把Linux送上火星！還在Github公開火星無人機「Ingenuity 機智號」程式碼

想學《玩具總動員》巴斯光年「飛向宇宙」嗎？NASA 火星探測車 Perseverance 毅力號帶著無人機「Ingenuity 機智號」成功飛向宇宙登陸火星。更酷的是，這架無人機搭載的系統採用開放原始碼的 Linux 作業系統， 並且 NASA 也將無人機飛行控制系統的程式碼釋出在 GitHub 平臺上。

機器戰警？波士頓動力機器狗Spot在紐約市執法 查辦闖空門搶案

我們將進入機器戰警時代了嗎？Boston Dynamics 波士頓動力機器狗 Spot 不只能擔任啦啦隊、工頭，現在甚至還擔當起警察工作，協助警方查緝嫌犯，日前還在美國查緝闖空門搶案。

改以全球化內容為目標 Sony Japan Studio將於4/1重組

索尼互動娛樂證實，位於日本的Sony Japan Studio將在4月1日後進行重組。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。