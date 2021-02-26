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改以全球化內容為目標 Sony Japan Studio將於4/1重組

聯合新聞網 / 楊又肇

索尼互動娛樂證實，位於日本Sony Japan Studio將在4月1日後進行重組。

未來進行重組後，Sony Japan Studio成員將會以現有ASOBI製作團隊為主，而部分原本Sony Japan Studio成員將會加入ASOBI製作團隊，同時包含承攬外部協力製作、內容在地化，以及原本Sony Japan Studio內容資產將會併入Sony全球遊戲工作室。

相較過往Sony Japan Studio致力打造適合日本境內遊戲作品，並且在取得成功後再向全球市場推廣的作法，目前在PlayStation鎖定全球化佈局的策略下，明顯會有牴觸。

因此確定將Sony Japan Studio重組，同時也造成不少遊戲製作人選擇離開，因此諸如過去曾製作《沉默之丘》、《重力異想世界》系列的遊戲製作人外山圭一郎便在去年選擇離開，並且與同樣來自索尼互動娛樂的佐藤一信、大倉純也共同創立Bokeh Game Studio，而過去製作《血源詛咒》、《惡魔靈魂：重製版》等作品的遊戲製作人鳥山晃之日前也證實離開Sony Japan Studio。

盡管Sony否認並未降低日本市場發展投資，但隨著日本遊戲市場不如以往，Sony近年也持續將遊戲發展重心聚焦在全球市場，並且要求旗下遊戲工作室打造足以吸引全球化市場的遊戲作品，因此也與許多偏重日本市場遊戲喜好的製作者理念產生衝突，因此選擇離開，或是成立全新遊戲工作室持續投入內容創作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 Sony

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