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FCC公布擴展現有5G網路C頻段競標結果 Verizon取得多達3511張執照

聯合新聞網 / 楊又肇

針對日前針對以3.7GHz為主的C頻段頻譜競標結果，美國FCC對外公告包含美國境內三大電信業者競標結果，其中依然由Verizon取得最多頻段營運執照，總計達3511張。

依照FCC公布資料顯示，C頻段總計有21家業者參與競標，其中包含美國境內三大電信業者，分別為Verizon、AT&T，以及日前與Sprint合併的T-Mobile。

而Verizon以近450億美元價格取得總計達3511張頻段營運執照，AT&T則以234億美元取得1621張執照，至於T-Mobile則以93億美元獲取142張執照，而包含所有參與競標業者投標金額，則達811億美元以上。

此次競標的C頻段屬於中頻段頻譜，主要用於改善過去5G網路服務使用毫米波頻段時，容易受到金屬屏蔽、干擾，同時難以大面積佈署等問題，並且期望藉由中頻段資源銜接既有6GHz以下頻段，讓5G連網頻段資源更為充裕。

在順利取得中頻段資源後，包含Verizon、AT&T與T-Mobile都會在今年3月說明日後如何運用此次取得頻段資源。其中，Verizon取得頻譜資源有部分會與美國國防部用於軍方雷達系統使用頻譜重疊，但雙方將會確保各自使用模式不會造成干擾。

另外，FCC代理主席Jessica Rosenworcel表示，由於目前美國電信業者對於5G網路使用頻率仍有需求，因此建議將在今年10月進行另一波5G網路頻譜資源投標，預計會以3.45GHz至3.55GHz之間頻段範圍進行拍賣，而此項提議預計預計會在美國時間3月17日的FCC會議中進行表決。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Verizon 5G

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