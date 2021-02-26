拜登簽署新行政命令 可能花費370億美元改善美國半導體依賴問題

在稍早由新任總統拜登簽署行政命令中，美國政府將針對半導體、高容量電池、稀土礦物製造產品與藥品進行為期100天的審查，同時也將以一年時間調查美國當前涉及國防、公共健康、生物性預防準備、資通技術、能源、交通、農產品，以及食品生產所涉及供應鏈關係，設法找出讓美國發展不受外部資源供應影響。

美國新任總統拜登上任後，除了針對前任總統川普所執行政策重新檢視之外，不免俗地也針對目前美國在生產製造仰賴外部資源，以及目前在現行狀況對於美國境內經濟與競爭力所產生影響進行確認。

而此次執行命令，自然也是希望釐清目前美國境內哪些產業、重要發展項目高度仰賴外部供應資源，並且規劃相應改善方式。

其中，對於美國境內產也有不少影響的自然是晶片生產問題，尤其目前眾人所知的蘋果產品處理器，或是Qualcomm、NVIDIA及AMD旗下處理器產品主要都是由台積電代工，因此在目前台積電產能吃緊情況下，就有可能造成這些業者實際生產產品出貨受限。

同時，雖然行政命令並未特別說明是否將特定國家列為提防對象，但從目前美國不少產品製造都與中國供應鏈、代工資源有緊密關係來看，美國政府此次做出這樣的審查，顯然也是希望未來能盡可能降低對於外部資源的依賴。

依照相關數據顯示，美國企業在全球晶片市場銷售佔比高達47%，但在美國境內的晶片產能實際僅佔全球地區的12%，而地域面積相對更小的台灣反而在全球晶片產能佔有高達22%比例，顯示美國在晶片生產

美國目前在技術製造上對其它國家有著不小的依賴，對此拜登政府希望能做出一些改變。日前總統拜登簽署了一項新的行政令，要求聯邦機構在半導體、大容量電池、稀土礦物和藥品這四個關鍵領域的供應鏈進行為期 100 天的審查，以加強其中的薄弱環節。除此之外，該命令還提出要在「更廣泛的美國供應鏈」中進行為期一年的調查，具體會涉及國防、公共健康、生物性預備、資訊通訊技術、能源、交通、農產品及食品生產這些方面。

雖然在行政令中並未具體將某個國家列為對象，但有匿名官員向 LA Times 透露，拜登政府此舉主要還是為了減少美國對中國的「過度依賴」。

而依照美國國會統計，若要能順利降低美國在半導體產業仰賴外部資源的情況，至少必須花費370億美元資金，其中包含用於改善美國業者於境內尋找合適地點建立晶片廠，並且改善生產製造與人力資源等問題。

若順利的話，不僅能解決美國半導體產業仰賴外部資源等問題，同時也能增加美國境內就業機會，並且可大幅增加美國市場競爭能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》