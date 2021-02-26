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HP證實以4.25億美元 收購金士頓旗下遊戲產品品牌HyperX

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：金士頓稍早回應證實由HP出資買下HyperX品牌，同時強調目前HyperX組織運作一切如常，所有的溝通和日常工作皆不受任何影響，同時台灣地區現行組織也不受影響。

HP稍早宣布，確定以4.25億美元價格收購金士頓 (Kingston)旗下遊戲產品品牌HyperX。

而在此次收購後，金士頓仍將保留原本記憶體、SSD、隨身碟在內產品，但原本以HyperX品牌推行的電競鍵盤、滑鼠、麥克風、耳機等產品則會移轉至HP體系。

藉由收購HyperX，預期HP將可進一步強化旗下遊戲市場佈局，並且結合既有Omen遊戲品牌增加在電競市場影響力，另外也能比照華碩等品牌進一步鞏固在遊戲產品發展完整性。

相比從零開始打造產品，不少廠商通常會透過收購方式直接買下他人既有資產，例如HP早在2006年便收購當時由Dell買下的Alienware最大市場競爭對手Voodoo PC，並且在後續電競品牌經營有明顯熱潮後，便以Omen品牌進軍電競市場。此次收購HyperX，顯然就是看中其遊戲週邊產品研發能力與市場魅力，藉此彌補自身在遊戲週邊產品短缺。

另一方面，從金士頓願意將HyperX品牌出售，或許也意味遊戲週邊產品市場已經在眾多品牌加入競爭後，已經無法像過往發展有顯著成長，變成必須設法挖掘更多發展可能，或許選擇將品牌轉讓，並且退離遊戲市場佈局，對金士頓而言也能降低必須持續轉型產生成本支出，並且恢復聚焦在獲利較高的記憶體、儲存裝置市場。

依照HP說明，此項交易預計在今年第二季完成，屆時將會擴大HP在遊戲市場佈局發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 金士頓

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