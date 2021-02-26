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機器戰警？波士頓動力機器狗Spot在紐約市執法 查辦闖空門搶案

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：The Verge
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圖片來源：William Joel、Daniel Valls / The Verge
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我們將進入機器戰警時代了嗎？Boston Dynamics 波士頓動力機器狗 Spot 不只能擔任啦啦隊、工頭，現在甚至還擔當起警察工作，協助警方查緝嫌犯，日前還在美國查緝闖空門搶案。

這隻波士頓動力機器狗 Spot 是由美國紐約市警察局在部署，機身塗上代表警方的藍色並配備燈光和攝影鏡頭，當 Spot 進入案場後，警方透過遠端鏡頭就能看到 Spot 眼前所看到的一切事物，可以遠端瀏覽情況。

《New York Post 紐約郵報》報導節錄由 FreedomNews.tv 的攝影師 Daniel Valls 拍攝的影片，影片裡在路上行走的 Spot 準備去辦案，由於 Spot 的外型特殊，還吸引旁邊的人說「那東西真嚇人」。

紐約警察局的發言人表示，Spot 機器狗正處於測試階段，確認它的遠端功能是否有用。但最酷的是，這已經不是 Spot 第一次協助辦案，在 2020 年 10 月的紐約 Brooklyn 布魯克林槍擊案，由於槍手躲藏在建築物裡，為了搜尋安全及便利，警方也是出動 Spot 機器狗來幫忙找出嫌犯。

圖片及資料來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約 警察 波士頓

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