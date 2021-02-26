機器戰警？波士頓動力機器狗Spot在紐約市執法 查辦闖空門搶案

圖片來源：William Joel、Daniel Valls / The Verge 我們將進入機器戰警時代了嗎？Boston Dynamics 波士頓動力機器狗 Spot 不只能擔任啦啦隊、工頭，現在甚至還擔當起警察工作，協助警方查緝嫌犯，日前還在美國查緝闖空門搶案。

這隻波士頓動力機器狗 Spot 是由美國紐約市警察局在部署，機身塗上代表警方的藍色並配備燈光和攝影鏡頭，當 Spot 進入案場後，警方透過遠端鏡頭就能看到 Spot 眼前所看到的一切事物，可以遠端瀏覽情況。

《New York Post 紐約郵報》報導節錄由 FreedomNews.tv 的攝影師 Daniel Valls 拍攝的影片，影片裡在路上行走的 Spot 準備去辦案，由於 Spot 的外型特殊，還吸引旁邊的人說「那東西真嚇人」。

紐約警察局的發言人表示，Spot 機器狗正處於測試階段，確認它的遠端功能是否有用。但最酷的是，這已經不是 Spot 第一次協助辦案，在 2020 年 10 月的紐約 Brooklyn 布魯克林槍擊案，由於槍手躲藏在建築物裡，為了搜尋安全及便利，警方也是出動 Spot 機器狗來幫忙找出嫌犯。

圖片及資料來源：The Verge

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