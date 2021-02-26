NASA把Linux送上火星！還在Github公開火星無人機「Ingenuity 機智號」程式碼

想學《玩具總動員》巴斯光年「飛向宇宙」嗎？NASA 火星探測車 Perseverance 毅力號帶著無人機「Ingenuity 機智號」成功飛向宇宙登陸火星。更酷的是，這架無人機搭載的系統採用開放原始碼的 Linux 作業系統， 並且 NASA 也將無人機飛行控制系統的程式碼釋出在 GitHub 平臺上。

圖片及資料來源：The Verge、Github

Ingenuity 機智號無人機是由 NASA 噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，JPL）設計製作，機身內建 Qualcomm Snapdragon 801 處理器晶片，採用 Linux 作業系統以搭配 NASA JPL 噴氣推進實驗室設計的飛行軟體框架「F Prime（F’）」。

不過，光是提到機智號無人機使用高通 S801 處理器，可能會讓很多人覺得訝異，甚至會認為已經 2021 年了，為什麼還在用 2014 年的晶片，但其實是因為機智號和毅力號的處理器必須符合 NASA 制定的 HPSC 高效能太空計算標準，需要獲得認證才能使用，因此 Ingenuity 機智號無人機不得不搭載 2014 年 Samsung Galaxy S5、Sony Xperia Z2、HTC M8 等多款旗艦手機使用的處理器。

圖片及資料來源：The Verge、Github

除此之外，NASA JPL 資深工程師 Tim Canham 先前接受 IEEE 電機電子工程師學會採訪時表示，這是人類首次在火星上使用 Linux 作業系統。使用的軟體框架「F Prime（F’）」是由 JPL 為立方衛星及儀器製作，並且早在幾年就就開放原始碼。

因此使用者已經可以在 GitHub 平臺找到「F Prime（F’）」的原始程式碼，而且據稱 NASA JPL 正在開發讓民眾可以自己 DIY 的無人機。

按我開啟 GitHub 平臺的 NASA F Prime 網頁

圖片及資料來源：The Verge、Github

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》