澳洲媒體議價法終於通過！為他國樹立政府監管數位巨頭的標竿

爬梳 Google、Facebook 與澳洲政府之間的愛恨情仇，目前終於談妥商業協議、暫時不再隔空交火，真是可喜可賀。

澳洲與科技巨頭 Google、Facebook 吵了許久的「新聞媒體與數位平台強制議價法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code），根據外媒報導目前已經順利通過立法階段。

這項新法受世界各地注目，被視為新聞媒體挾帶國家力量，強勢地與數位平台談判的重要法律。該法律的通過，將讓 Google、Facebook 必須向在地媒體業者支付內容費用，並且在使用這些內容時，必須提供連結讓讀者可以連回媒體自己的頁面。

澳洲財政部長喬許．弗萊登伯格（Josh Frydenberg）與交通部長保羅．弗萊切爾（Paul Fletcher）的聯合聲明中表示：

「這項新法能確保新聞媒體能從中獲得合理的報酬，進而有助於維持澳洲的公共新聞事業。」

並且兩位皆表示，很開心看到政府與 Google、Facebook 在此事上終於取得商業利益的共識。

The Morrison Government’s world-leading news media bargaining code has just passed the Parliament.



This is a significant milestone.



This legislation will help level the playing field & see Australian news media businesses paid for generating original content. @PaulFletcherMP pic.twitter.com/33bQbiqeMI — Josh Frydenberg (@JoshFrydenberg) February 24, 2021

談判過程中的風風雨雨

從去年澳洲政府宣布要推動「新聞媒體與數位平台強制議價法」時，Facebook 和 Google 就一直與政府周旋，希望可以取得利益最大的共識。例如 Google 曾揚言要暫停澳洲的搜尋服務，Facebook 上禮拜暫停澳洲在地新聞媒體的粉絲專頁營運，這些威脅手段都在迫使政府正視數位平台的利益需求。

但就法律本質上來說，若無法與政府達成商業上的交易，澳洲政府任命的第三方仲裁員就可以進行審查，決議科技巨頭該為新聞出版商支付多少最終價格，由此可見澳洲政府的強硬態度。因此，為了能從中取得最高利益，數位平台應盡力避免進入最後的仲裁員階段。

澳洲政府也提到，本周通過的修正案中仍有兩個月的調解期，若這兩個月調解不成才會進入仲裁階段。

而就現階段來看，Facebook 和 Google 都已暫時與澳洲政府取得商業上的協議。Google 在最近幾周與多家澳洲內容業者達成付費協議，讓這些簽約後的新聞可以在 Google 的新平台「News Showcase」上露出。除了小型內容供應商，還有如七西傳媒（Seven West Media）這樣大型的主流媒體以數百萬美金成交，七西傳媒認為這是「公平付費」。

而 Facebook 也在前幾日與澳洲政府達成協議，結束為期一周的新聞粉專封鎖期。澳洲財政部長弗萊登伯格向外媒透露，政府以和 Facebook 取得共識，正打算與新聞出版商簽屬商業協議，因此「復合」。

最終，Facebook 在周三（24 日）宣布，未來三年將投資 10 億澳幣（約 221 億台幣）給澳洲在地新聞業，以支持當地的新聞生態。

取得暫時和平

在法案即將通過前夕，澳洲相關監管機關與 Facebook 都認為這場攻防戰「勝利」了！

澳洲蒙納士大學（Monash University）新聞學教授 Johan Lidberg 認為，雖然兩家科技巨頭都已和澳洲政府談好協議，但具強制力的仲裁條款仍有存在的意義，以免 Facebook 和 Google 日後進入談判桌後又開始表現的不真誠。

教授 Lidberg 在受訪時表示，現在最重要的就是關切數位平台與媒體之間的交易方式。如果數位平台只關注對主流媒體的交易，而忽略地區性小型媒體，讓市場力量偏向某一特定利益團體時，財政部長弗萊登伯格可以視情況引用新法的仲裁規範，用政府的力量介入，使之呈公平交易。

微軟與他國的伺機而動

在這場攻防戰中，還有一家科技巨頭扮演舉足輕重的角色——微軟。微軟總裁 Brad Smith 公開表示對澳洲新法的支持，認為這將對內容發行商與新聞工作者更加有利。

This new law is a big step forward. It helps ensure publishers and journalists get paid a fairer share for their work. Australia has shown what’s possible and other democracies around the world can build on their ideas. https://t.co/je2J5CpIvY — Brad Smith (@BradSmi) February 25, 2021

為什麼微軟要如此公開表態呢？是因為在 Google 威脅澳洲政府，如果通過新法就要暫停搜尋功能時，微軟馬上出來站聲表示，旗下搜尋引擎 Bing 隨時準備為澳洲服務，以搶下全球搜尋引擎的版圖。眾所皆知，Google 搜尋在全球網路使用者中佔有不少份額，在澳洲也是。根據網路分析公司 StatCounter 的數據顯示，Google 搜尋在澳洲佔有 94.5% 的市場佔有率，而 Bing 只佔了 3.6%。因此微軟當然要趁此機會，捷足先登。

澳洲新聞內容新法對其它國家與在地新聞從業人員來說，是非常振奮人心的消息，也為他國在監管科技巨頭時樹立典範。除了澳洲外，法國已經開始討論並推動相關措施，希望讓數位平台也能付費給法國新聞業者。而加拿大、英國也在考慮下一步的相關行動。

《本文作者MindyLi，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》