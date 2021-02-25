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澳洲媒體議價法終於通過！為他國樹立政府監管數位巨頭的標竿

聯合新聞網 / INSIDE
澳洲議會24日通過新聞媒體議價法（News Media Bargaining Code），成為全世界第一個要求谷歌與臉書為刊登新聞內容付費給媒體機構的國家。路透
澳洲議會24日通過新聞媒體議價法（News Media Bargaining Code），成為全世界第一個要求谷歌與臉書為刊登新聞內容付費給媒體機構的國家。路透

爬梳 Google、Facebook 與澳洲政府之間的愛恨情仇，目前終於談妥商業協議、暫時不再隔空交火，真是可喜可賀。

澳洲與科技巨頭 Google、Facebook 吵了許久的「新聞媒體與數位平台強制議價法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code），根據外媒報導目前已經順利通過立法階段。

這項新法受世界各地注目，被視為新聞媒體挾帶國家力量，強勢地與數位平台談判的重要法律。該法律的通過，將讓 Google、Facebook 必須向在地媒體業者支付內容費用，並且在使用這些內容時，必須提供連結讓讀者可以連回媒體自己的頁面。

澳洲財政部長喬許．弗萊登伯格（Josh Frydenberg）與交通部長保羅．弗萊切爾（Paul Fletcher）的聯合聲明中表示：

「這項新法能確保新聞媒體能從中獲得合理的報酬，進而有助於維持澳洲的公共新聞事業。」

並且兩位皆表示，很開心看到政府與 Google、Facebook 在此事上終於取得商業利益的共識。

談判過程中的風風雨雨

從去年澳洲政府宣布要推動「新聞媒體與數位平台強制議價法」時，Facebook 和 Google 就一直與政府周旋，希望可以取得利益最大的共識。例如 Google 曾揚言要暫停澳洲的搜尋服務，Facebook 上禮拜暫停澳洲在地新聞媒體的粉絲專頁營運，這些威脅手段都在迫使政府正視數位平台的利益需求。

但就法律本質上來說，若無法與政府達成商業上的交易，澳洲政府任命的第三方仲裁員就可以進行審查，決議科技巨頭該為新聞出版商支付多少最終價格，由此可見澳洲政府的強硬態度。因此，為了能從中取得最高利益，數位平台應盡力避免進入最後的仲裁員階段。

澳洲政府也提到，本周通過的修正案中仍有兩個月的調解期，若這兩個月調解不成才會進入仲裁階段。

而就現階段來看，Facebook 和 Google 都已暫時與澳洲政府取得商業上的協議。Google 在最近幾周與多家澳洲內容業者達成付費協議，讓這些簽約後的新聞可以在 Google 的新平台「News Showcase」上露出。除了小型內容供應商，還有如七西傳媒（Seven West Media）這樣大型的主流媒體以數百萬美金成交，七西傳媒認為這是「公平付費」。

而 Facebook 也在前幾日與澳洲政府達成協議，結束為期一周的新聞粉專封鎖期。澳洲財政部長弗萊登伯格向外媒透露，政府以和 Facebook 取得共識，正打算與新聞出版商簽屬商業協議，因此「復合」。

最終，Facebook 在周三（24 日）宣布，未來三年將投資 10 億澳幣（約 221 億台幣）給澳洲在地新聞業，以支持當地的新聞生態。

取得暫時和平

在法案即將通過前夕，澳洲相關監管機關與 Facebook 都認為這場攻防戰「勝利」了！

澳洲蒙納士大學（Monash University）新聞學教授 Johan Lidberg 認為，雖然兩家科技巨頭都已和澳洲政府談好協議，但具強制力的仲裁條款仍有存在的意義，以免 Facebook 和 Google 日後進入談判桌後又開始表現的不真誠。

教授 Lidberg 在受訪時表示，現在最重要的就是關切數位平台與媒體之間的交易方式。如果數位平台只關注對主流媒體的交易，而忽略地區性小型媒體，讓市場力量偏向某一特定利益團體時，財政部長弗萊登伯格可以視情況引用新法的仲裁規範，用政府的力量介入，使之呈公平交易。

微軟與他國的伺機而動

在這場攻防戰中，還有一家科技巨頭扮演舉足輕重的角色——微軟。微軟總裁 Brad Smith 公開表示對澳洲新法的支持，認為這將對內容發行商與新聞工作者更加有利。

為什麼微軟要如此公開表態呢？是因為在 Google 威脅澳洲政府，如果通過新法就要暫停搜尋功能時，微軟馬上出來站聲表示，旗下搜尋引擎 Bing 隨時準備為澳洲服務，以搶下全球搜尋引擎的版圖。眾所皆知，Google 搜尋在全球網路使用者中佔有不少份額，在澳洲也是。根據網路分析公司 StatCounter 的數據顯示，Google 搜尋在澳洲佔有 94.5% 的市場佔有率，而 Bing 只佔了 3.6%。因此微軟當然要趁此機會，捷足先登。

澳洲新聞內容新法對其它國家與在地新聞從業人員來說，是非常振奮人心的消息，也為他國在監管科技巨頭時樹立典範。除了澳洲外，法國已經開始討論並推動相關措施，希望讓數位平台也能付費給法國新聞業者。而加拿大、英國也在考慮下一步的相關行動。

《本文作者MindyLi，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

澳洲 新聞學 臉書 Google

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