三星擴大在台商用解決方案佈局 micro LED模組化電視已有個人與特定企業採用

日前宣布在台推出搭載Tizen作業系統的智慧顯示器Smart Monitor M7、M5之後，三星今日 (2/25)說明去年在台包含行動通訊與顯示器B2B商用事業均呈現雙位數成長，同時針對後疫情時代提供中小企業整合線上視訊會議設備需求，藉此協助加速數位化轉型。

依照三星觀察，後疫情時代中包含零售業、教育業、製造業都有顯著的數位化轉型需求，其中包含因應疫情調整的工作模式，以及消費交易模式改變，例如餐飲服務有更大消費比例開始聚焦在外送需求，因此在分配給外送人員的公務機、透過平板進行餐飲物料管理等需求也會相對增加，而在教育業更因應線上課程普及化，因此在手持裝置與智慧顯示器使用需求均有明顯提升。

因此今年在商用顯示器使用需求量增加之下，三星預期針對不同使用需求持續提供合適顯示器產品，更計畫藉由MagicINFO技術，讓企業更容易透過網路連接控管顯示器設備，其中包含統一或針對特定顯示器推送內容訊息，或是進行遠距管制。

以目前三星與台灣麥當勞合作部分，便是藉由商用顯示器作為門市櫃台上的餐飲項目展示使用，並且能透過集中控管方式統一調整顯示內容，無須像過往必須逐一更換，透過同步即可讓所有門市統一顯示相同餐飲項目，甚至也能針對特定門市顯示獨有促銷內容。

目前三星商用顯示器解決方案應用設備包含待子LCD數位看板、拼接LCD電視牆、LED電視牆，以及目前鎖定高階客戶使用的The Wall系列micro LED模組化顯示器，三星更透露目前The Wall系列已經開始有特定企業，甚至是個人用戶選擇使用，但目前並不方便透露具體用戶名稱等細節。

至於在行動通訊應用部分，除了藉由手機、平板等裝置滿足不同使用場景，並且藉由Samsung KNOX防護技術確保隱私安全，同時也能透過MagicINFO技術接收集中管理單位所推播內容，或是藉由遠距控管方式確保裝置使用安全。

在進一步應用部分，三星也透露台灣目前也已經有塑化業者採用搭載Samsung KNOX技術的手機產品作為個人識別裝置使用，同時也能藉由Samsung Pay服務作為企業內部員工餐廳消費支付、收款使用設備。

另外，在智慧製造應用部分除了導入上述解決方案，更包含結合擴增實境、人工智慧、巨量數據分析運算的技術應用，藉此實現智慧製造目標。

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