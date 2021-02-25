比本業還賺！網咖疫情求生之道：把全部電腦的顯示卡拆起來挖礦

全球受到武漢肺炎影響的產業不計其數，除了衝擊最大的旅遊、觀光業之外，凡是擁有實體店面的單位，生意幾乎都只能以悽慘落魄來形容，其中自然包含了以遊戲玩家為主的網咖。

由於社交距離限制和隔離政策，玩家之間的實體交流難以成行，網咖受到疫情影響而營運不利。但在越南，卻有這麼一家網咖決定另尋出路，他們把所有電腦上的顯示卡通通拆下來，改造成 GPU 農場挖掘加密貨幣，藉此彌補無人上門期間的營收。

加密貨幣大漲讓 GPU 挖礦再度有利可圖，身為本來就擁有一大堆顯示卡資源的網咖業者，會想到透過挖礦來度過疫情難關，也稱得上合情合理。根據情報，該越南網咖開始執行全面挖礦後，其收入已經高過於經營原本的網咖生意。

不過網咖開始利用閒置電腦挖礦，其實還有著另一層意涵。有網友提到，該越南網咖大可以趁現在把顯示卡通通賣掉，無論是賣給礦工或遊戲玩家，在短時間內賺取可觀的暴利，但店家選擇不這麼的做原因，就是由於短期挖礦能產生的效益，已經高過於顯示卡本身的價值，這跟目前礦工不惜加價，大肆收購 GPU 的想法相同。

加密貨幣挖礦在這三個月內，可說是進入了「瘋狂」境界，人人都想從比特幣、以太坊中撈一把，網咖業者身為「大戶」，能透過這種方式度過疫情難關也算是一種福利。

圖擷自 VideoCardZ

來源：VideoCardZ

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》