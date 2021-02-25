Sony證實《跑車浪漫旅7》延至2022年推出

原訂今年內在PlayStation 5平台推出的《跑車浪漫旅7》 (Gran Turismo 7)，索尼互動娛樂總裁暨執行長Jim Ryan在接受訪談時證實，因為疫情影響導致開發進度延後，必須延後至2022年才會推出。

不過，Jim Ryan在訪談中強調包含《秘境探險》 (Uncharted)改編電影，以及《最後生還者》 (Last Of Us)電視劇拍攝進度並未受到影響。

針對目前PlayStation 5銷售仍處於一機難求情況，Jim Ryan表示現在仍因疫情影響，使得部分元件供應受限，導致整體產能難以提升，加上過去PlayStation 4成功吸引玩家，因此去年開放PlayStation 5銷售時，便吸引更多新進玩家，導致供貨趕不上市場需求。

Jim Ryan表示接下來將會持續與合作夥伴努力設法提高產能，以便滿足市場購機需求。但是對於預計何時能讓供貨恢復正常，Jim Ryan則無法給出具體時間表，僅表示會進最大努力改善。

而針對稍早宣布將推出新款VR頭戴裝置，Jim Ryan表示目前對於VR內容應用仍深具信心，同時市場也顯示VR內容與技術也有十足發展潛力，至於選擇打造新款VR頭戴裝置更是為了提供更容易體驗，以及更具沉浸效果的虛擬視覺感受。

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