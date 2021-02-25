Razer更新針對直播主打造的視訊攝影機 加上遠距工作需求

Razer稍早宣布更新旗下視訊攝影機產品，此次推出的新款Kiyo Pro視訊攝影機，基本上就是2017年推出款式升級版本，同樣針對實況直播需求打造，但在目前因為疫情必須長時間遠距工作情況下，其實也能用於線上會議使用。

規格部分，Kiyo Pro視訊攝影機採用210萬畫素規格，並且導入Starvis技術，在低光環境下也能呈現清晰影像捕捉效果，另外也能對應1080P 60fps影片錄製，或是在開啟HDR效果情況下對應1080P 30fps錄製效果，鏡片則採用康寧Gorilla Glass 3保護，另外也具備實體滑動遮蓋，藉此確保隱私安全。

透過Synapse軟體設定，分別可以在103度、90度與80度視角範圍間切換，但在硬體設計卻少了前一款產品搭載的LED補光燈，主要透過Sony 1/2.8吋設計的IMX327感光元件達成低光拍攝強化效果，但是如果有額外補光需求的話，就必須透過額外架設燈光輔助。

除了可配合支架放置在筆電螢幕或一般螢幕上使用，Kiyo Pro也能配合外接三腳架放置在桌上或平面使用。

建議售價部分，Kiyo Pro將以新台幣6490元價格銷售，預計先透過Razer線上網站銷售，零售通路則預計在3月22日販售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》