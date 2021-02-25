沒網路時也能隨時看劇！Netflix新增自動下載推薦影片功能

Netflix在2018年推出的「智慧下載 (Smart Download)」功能，此次更進一步推出「為您下載 (Downloads For You)」功能，藉此以更快速度讓使用者能觀看個人感興趣影片。

此項功能源自先前針對行動裝置打造的「智慧下載」功能，將在有連網狀態時自動下載Netflix服務推薦使用者觀看影片，同時也僅先針對Android裝置提供，但接下來也會開放iOS裝置使用。

雖然多數使用者在一般情況下，應該都會預先針對長途旅行時的影片觀看需求作準備，而Netflix此項功能顯然是作為輔助使用。而為了避免佔用使用者行動網路流量，此項功能提供手動開關選項，同時也能選擇1GB、3GB或5GB下載容量限制。

Netflix此項功能主要希望能透過自動下載功能，讓使用者在有網路連線時，可以預先自動下載系統推薦影片，在沒有網路的旅途中 (例如搭乘長途飛機)即可隨時觀看觀看這些適合自己的影片內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》