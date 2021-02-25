三星「Unbox & Discover」發表活動 可能與AR眼鏡有關

三星稍早宣布將於美國東岸時間3月2日上午10點 (台灣時間3月2日晚間11點)透過YouTube頻道舉辦「Unbox & Discover」發表活動，或許將會公布近期有消息曝光的擴增實境眼鏡裝置「Glasses Lite」。

同時，就時間點推測的話，三星此款擴增實境眼鏡裝置有可能採是以Qualcomm不久前揭曉採用Snapdragon XR1運算平台的參考設計打造。

從先前曝光影片來看，三星打造的擴增實境眼鏡裝置將貼近一般眼鏡形式，並且能藉由擴增實境內容進行工作、運動等應用輔助。

在稍早Twitter用戶＠WalkingCat釋出影片內容，則顯示三星此款眼鏡類型的頭戴裝置將以「Glasses Lite」為稱，並且可對應虛擬螢幕形式使用，並且能啟用自動調整顯示亮度的太陽眼鏡模式 (Sunglasses Mode)，以及混合實境使用模式，並且支援影音通話、擴增實境應用體驗，至於互動方式同樣也是透過手勢識別操作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》