微軟傳以LinkedIn新服務進軍零工經濟市場

The Information網站引述消息來源指稱，微軟旗下LinkedIn正規劃一項名為「Marketplaces」的新服務，預計讓超過7.4億名自由工作者能透過此服務找到接案工作，藉此與Upwork、Fiverr服務競爭，並且進軍零工經濟市場。

依照消息指稱，LinkedIn即將推出的新服務將鎖定因疫情增加的在家接案工作需求，並且計畫將軟體開發者、會計師與有相關需求企業連接。而此項名為「Marketplaces」的新服務，預期最快會在今年9月推出，並且能透過LinkedIn服務串接更多工作需求。

而LinkedIn至少從2019年10月就開始著手打造「Marketplaces」服務，並且藉由過去收購的UpCounsel服務旗下技術資產打造，而UpCounsel服務共同創辦人Matt Faustman更隨著收購加入LinkedIn，並且負責帶領「Marketplaces」服務設計團隊。

同時，LinkedIn方面也透露去年疫情爆發後，透過LinkedIn服務搜尋接案工作需求的比例明顯增加，尤其以市場行銷、設計與軟體開發接案需求居多，預期將提供更便利設計讓使用者能更輕易藉由LinkedIn服務接案。

不過，如何在此項服務提供更便利的工酬支付，目前也成為微軟構思項目，其中有可能採用自主研發的電子錢包服務，讓雇主能直接透過電子錢包機制向接案者支付工酬，同時預期也能由微軟從中抽取分潤。

目前LinkedIn營收仍是以會員付費與廣告營收為主，預期未來新增加的「Marketplaces」服務仍需較長時間才會成為LinkedIn主要營收來源項目。

作為對比，同樣提供媒合接案工作需求服務的Upwork與Fiverr，同樣在去年有明顯成長，其中工作媒合需求更以工程人員、設計人員居多，而Upwork交易分潤比例為13%，Fiverr交易分潤澤為27%。

除了微軟計畫進軍零工經濟市場，包含Facebook、Google在內大型企業也早已踏足零工經濟市場發展，而Uber、Lyft等服務也早已媒合諸多臨時工作資源需求，並且創造大規模的零工經濟。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》