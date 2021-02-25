微軟打造產業雲服務 讓Azure更符合金融業、製造業或非營利組織使用需求

今年1月初針對零售業打造專屬雲端服務後，微軟今日 (2/24)進一步擴大Azure雲端平台應用，藉此打造貼近更多產業類別的產業雲服務 (Industry Cloud)，其中包含對應金融業、製造業，以及非營利組織使用需求。

雖然Azure雲端平台過去以來便標榜能對應諸多線上服務應用需求，但是針對特定產業如金融、醫療、政府與零售會有不同資料存取需求，以及針對隱私安全保護要求，而用於製造業則可能會要求有更快操作反應表現，因此針對不同產業細分符合個別需求的雲端服務，微軟預期能帶動更高雲端整合應用效益。

除了提供Azure雲端平台服務應用功能，微軟在產業雲服務也同樣整合包含Microsoft 365、Microsoft Teams，以及諸如Microsoft Power Platform、Dynamics 365等應用工具資源，並且強調在資料隱私部分強化安全防護效果，並且透過統整管理方式提高工作效率。

依照說明，微軟將針對不同產業使用需求個別強化雲端服務體驗，例如針對金融產業增加線上交易、加密貨幣與金融科技整合，而在製造業則強化物聯網應用、數據驅動自動化應用，以及基於機器學習的智慧製造。

甚至針對目前雲端應用市場相對較少涉及的非營利組織使用需求，微軟此次也特別提出相應雲端服務，讓更多非營利組織也能透過雲端平台進行數位化轉型。

目前針對金融產業打造的雲端服務，微軟預計會在今年3月對外公開測試，包含荷蘭銀行 (ABN AMRO)、宏利 (Manulife)都會是首波合作夥伴，而包含Accenture、Avanade、PTC等業者則會與微軟合作對應製造業需求的雲端服務，至於包含體育權力組織 (Right To Play)則與微軟合作，透過Azure雲端服務使其更容易銜接各地捐助，並且協助世界各地貧困兒童及青少年參與體育活動。

此外，微軟也宣布先前針對醫療產業打造的雲端服務將進行更新，並且與醫療器材業者Avtex Solutions、醫療衛生機構Mary Washington Health System深入合作，同時1月初針對零售業打造專屬雲端服務也將進入公測階段，目前從事運動頭飾的美國零售商Lids更成為微軟重要合作夥伴。

微軟表示，由於不同產業對於雲端服務與數位化轉型有不同要求，同時也有不同作業標準與法規限制，因此針對個別產業需求打造不同產業雲服務，並且強調比業界標準取得更多認證，藉此協助更多產業、組織創造更大產值，更可因應市場需求轉變加快調整步伐。

例如在去年因應疫情影響之下，許多產業必須以更快腳步進入數位化轉型，並且因應銜接遠距辦公、虛擬互動等新常態場景，以利在生活模式也面臨改變的局勢下創造全新成長機會，微軟預期將藉由產業雲服務協助更多業者產生全新發展價值。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》