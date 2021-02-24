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在台困境難解？上任不到一年 Google Cloud台灣總經理邵光華證實離職

聯合新聞網 / 楊又肇

去年才對外證實加入Google，並且擔任Google Cloud台灣總經理的邵光華，稍早由Google證實已經離開。而從業界消息指稱，邵光華實際上去年底就已經離開，同時未來將由SAP全球副總裁謝良承接手Google Cloud台灣總經理職位。

邵光華擔任Google Cloud台灣總經理之前，曾在2014年接任台灣微軟總經理職位，直到2017年在微軟組織重整時離開。而在更早之前，邵光華曾在IBM擔任全球企業諮詢服務部大中華區資深合夥人，主要負責通訊、能源和媒體產業的諮詢服務，並且帶領應用管理團隊，負責跨產業的應用諮詢和應用管理服務業務，同時也協助推動IBM於中國市場雲端運算業務發展。

此外，邵光華早期曾在美國AT&T、Cisco、Nokia、Nokia Siemens (現為Nokia Networks)網通相關產業任職，同時也有賽門鐵克等公司任職經歷，因此被認為有充足網路產業發展經歷。

不過，在上任不到一年即離開，似乎意味Google Cloud在台灣市場推行面臨不少阻力，例如目前政府單位、銀行企業等機構主要選擇與微軟Azure合作，而多數遊戲產業、新創服務多半選擇使用AWS雲端服務，因此也讓Google Cloud業務在台灣市場推行面臨不少挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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