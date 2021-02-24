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完成收購Fitbit後 Google計畫推出更低價的Premium訂閱服務

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著Google宣布完成收購Fitbit，市場推測Google將會配合Fitbit產品提供全新訂閱服務。

目前Fitbit已經提供名為Premium的訂閱服務，將使用者藉由Fitbit裝置紀錄身體活動、睡眠品質與心率數據統合分析，製作成貼近個人的詳細報告，藉此讓使用者能更容易調整運動方式，或是改變作息習慣等。

相較Premium透過每月9.99美元或一年79.99美元價格計費方案，Google有可能擬定低至每月2.99美元的收費版本，讓使用者能更願意付費訂閱使用，或是讓免費版用戶可以存取超過一個月以上的歷史紀錄 (目前僅限存取一個月內的數據)。

為了說服歐盟同意收購Fitbit，Google保證不會將使用者透過Fitbit紀錄數據用於廣告投放，而此次傳出計畫推出全新訂閱方案，或許有可能透過更低付費方案吸引更多人訂閱使用，或是透過更高付費方案提供更詳細數據應用內容，藉此彌補無法透過用戶數據投放廣告的「損失」。

不過，目前Google方面並未對此作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fitbit 廣告 Google

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