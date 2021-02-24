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揚言抵制後…Facebook與澳洲政府達成新聞內容使用協議

聯合新聞網 / 楊又肇

日前揚言抵制澳洲政府要求網路服務平台使用新聞內容必須付費的作法，後續傳出與澳洲政府重新談判Facebook稍早宣布與澳洲政府達成協議，並且將在未來幾天內讓澳洲境內的Facebook服務可恢復觀看業者或眾人分享的新聞內容。

在對外公告內容中，Facebook全球新聞夥伴關係部門副總裁Campbell Brown表示，在與澳洲政府協議之後，Facebook將能繼續協助澳洲境內小型媒體或在地新聞業者藉由Facebook服務平台分享內容。

同時，Campbell Brown更表示澳洲政府過去誤解Facebook為澳洲境內新聞業者所作努力，其中包含藉由Facebook News服務向新聞內容提供業者支付費用，藉此讓新聞內容能以更快速度透過Facebook服務平台傳播，即便未加入Facebook News服務合作的新聞業者，依然可以透過Facebook服務平台分享新聞內容，並且吸引更多人點閱觀看。

Campbell Brown強調Facebook並未從新聞業者手上竊取任何內容，同時也說明若Facebook真的危害新聞業者經營，為何仍有不少新聞業者持續透過Facebook服務平台分享傳播新聞內容，原因就在於Facebook能以本身服務平台傳播能力，協助新聞業者擴散其新聞內容影響效果。

在此次協議下，澳洲政府將同意Facebook恢復過往在澳洲境內營運模式，境內新聞業者依然可以透過Facebook服務平台分享內容，而澳洲境內使用者也能透過Facebook服務平台觀看眾人或業者分享新聞內容。

不過，Facebook在相關聲明內容並未提及是否因應澳洲新法調整新聞內容使用作法，或是擴大藉由Facebook News服務平台向新聞業者支付費用規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

澳洲 Facebook

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