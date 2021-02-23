「彩虹貓迷因」十歲了！作為加密藝術品以300枚以太幣成交

現在有越來越多的數位創作者在利用這樣的形式：透過 Rarible 和 Foundation 等的數位交易平台，出售 NFT 與虛擬的藝術作品。

大家還記得 2011 年網路上最有名的「彩虹貓」（Nyan Cat）GIF 圖嗎？一時想不起來沒關係，下面附上 4K 的 10 小時版本來幫網友恢復記憶：

不知不覺，這款網路迷因先驅的彩虹貓居然已經 10 歲了！讀者們是否也一起感覺到了時光的飛逝？為了紀念 10 周年的美好日子，彩虹貓創作者 Chris Torres 打算重製版本，並且在加密藝術平台 Foundation 上進行為時 24 小時的拍賣，於美國時間上週四（18 日）進行，競標起始價為 3 枚以太幣（ether）。

而拍賣結果也在昨日公布：彩虹貓共賣得 300 枚以太幣，在上周五（19 日）時價值接近 60 萬美元。

創作者 Chris Torres 以行動證明，藝術家也可採用「加密藝術品」的形式來獲益，打破傳統藝術交易市場規則：

Just opened up the flood gates to the future of meme economy in the Crypto universe, no big deal~



But seriously, thanks for believing in Nyan Cat all these years. I hope this inspires future artists to get into #NFT universe so they can get proper recognition for their work! pic.twitter.com/JX7UU9VSPb — ☆Chris☆ (@PRguitarman) February 19, 2021

與傳統藝術品不同，購入加密藝術品的買家擁有的是「特權」，這准許其他網友在合法範圍內無限複製其數位藝術品，只是這項數位藝術品中會附上一個許可證，讓買家可以在社群媒體上展示此許可證。而藝術家通常會保留作品的著作權。

因此，外界通常認為，購買加密藝術品比起實際意義，其實在彰顯價值、個人地位、威望的成分居多，當然，還有支持自己喜歡的藝術家。

加密藝術品的交易通常以非同質化代幣（non-fungible tokens, NFTs）來進行之，NFTs 具不可替換性，需經過身分驗證，因此常在數位領域中作為證明所有權或真實性的存在。NFTs 代表資產的各個單位是能夠相互替換的，並且能與等價值的虛擬或現實貨幣交換，這樣的特性也讓它具高度自由性。

從前，創造迷因（meme）的藝術家很難直接獲利，找不到可靠的方法將其貨幣化。但借助加密技術的發展，藝術家與作品可以直接擁有虛擬連結。而現在有越來越多的數位創作者在利用這樣的形式，透過 Rarible 和 Foundation 等的數位交易平台，出售 NFT 與虛擬的藝術作品。例如去年數位創作者 Beeple 出售一系列藝術作品，以超過 350 萬美元的價格成交。

不只藝術家想賣，也有大批多金粉絲等著想買。像是街頭霸王拍美女屁股的惡搞 gif 圖，也在平台上以超過 500 美元價格成交，就為了證明自己「擁有」這款原始 GIF 的所有權。

《本文作者MindyLi，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》