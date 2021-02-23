日本LINE Bank增資120億日圓、加入雙執行長制

2018年宣布透過旗下子公司LINE Financial與日本瑞穗銀行 (みずほ銀行)於日本境內成立LINE Bank業務後，LINE宣布將再與瑞穗銀行籌備增資達120億日圓，並且採雙執行長制度進行管理。

而在日本境內的LINE Bank籌備公司在2019年5月27日成立，並且計畫透過LINE平台提供便利的純網銀服務，預計在2022會計年度開業，但實際開業時間則會依照日本境內監管單位審核結果而定。

此次增資120億日圓後，將使日本LINE Bank籌備公司資本額與資本準備金增加至165億日圓，並且將採雙執行長制度，除了現任執行長齊藤哲彦，將會增加另一名由瑞穗銀行指派的共同執行長，同時也會由兩家公司各自指派四名董監事，讓籌備公司的治理機制更穩健。

相比先前成立時，分別由LINE Financial出資51%比例，並且由瑞穗銀行出資49%比例，總資本準備金達20億日圓，此次增資之後將使雙方均具備50%決議權。

未來日本LINE Bank將吸引日本境內每月達8600萬名活躍用戶使用線上銀行業務，並且預計提供安全可靠的數位金融體驗。

除了在日本推動LINE Bank服務，目前LINE在泰國地區也已經順利推出LINE BK純網銀服務，而台灣地區也在日前獲准經營純網銀業務，並且計畫在今年上半年內正式提供服務，另外也規劃在今年內於印尼地區推行純網銀服務。

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