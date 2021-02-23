快訊

捲土重來？美媒：川普將宣告參選2024年總統大選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本LINE Bank增資120億日圓、加入雙執行長制

聯合新聞網 / 楊又肇

2018年宣布透過旗下子公司LINE Financial與日本瑞穗銀行 (みずほ銀行)於日本境內成立LINE Bank業務後，LINE宣布將再與瑞穗銀行籌備增資達120億日圓，並且採雙執行長制度進行管理。

而在日本境內的LINE Bank籌備公司在2019年5月27日成立，並且計畫透過LINE平台提供便利的純網銀服務，預計在2022會計年度開業，但實際開業時間則會依照日本境內監管單位審核結果而定。

此次增資120億日圓後，將使日本LINE Bank籌備公司資本額與資本準備金增加至165億日圓，並且將採雙執行長制度，除了現任執行長齊藤哲彦，將會增加另一名由瑞穗銀行指派的共同執行長，同時也會由兩家公司各自指派四名董監事，讓籌備公司的治理機制更穩健。

相比先前成立時，分別由LINE Financial出資51%比例，並且由瑞穗銀行出資49%比例，總資本準備金達20億日圓，此次增資之後將使雙方均具備50%決議權。

未來日本LINE Bank將吸引日本境內每月達8600萬名活躍用戶使用線上銀行業務，並且預計提供安全可靠的數位金融體驗。

除了在日本推動LINE Bank服務，目前LINE在泰國地區也已經順利推出LINE BK純網銀服務，而台灣地區也在日前獲准經營純網銀業務，並且計畫在今年上半年內正式提供服務，另外也規劃在今年內於印尼地區推行純網銀服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 日本 泰國

延伸閱讀

福原愛摘婚戒搬回日本 陸瘋傳與江宏傑離婚？

樂天銀行慶祝滿月 玉山宣布推出數位品牌

日本LINE Bank籌備公司增資 拚2022會計年度開業

首家純網銀樂天國際銀行滿月 解釋低調開幕之謎

相關新聞

「彩虹貓迷因」十歲了！作為加密藝術品以300枚以太幣成交

大家還記得 2011 年網路上最有名的「彩虹貓」（Nyan Cat）GIF 圖嗎？一時想不起來沒關係，下面附上 4K 的 10 小時版本來幫網友恢復記憶：

日本LINE Bank增資120億日圓、加入雙執行長制

2018年宣布透過旗下子公司LINE Financial與日本瑞穗銀行 (みずほ銀行)於日本境內成立LINE Bank業務後，LINE宣布將再與瑞穗銀行籌備增資達120億日圓，並且採雙執行長制度進行管理。

IBM計畫在2030年實現零排碳 再生能源使用率提高至90%

IBM雖然在2012年就已經透過增加種植樹林等方式達成碳中和目標，但在目前環保意識越來越高情況下，顯然也必須更具體做到實質減碳。

去年引發爭議後 Google藉由負責人工智慧應用道德的新任高管穩定軍心

去年因為開除人工智慧領域專家Timnit Gebru，進而引發不少爭議後，Google目前已經著手重整人工智慧技術團隊，並且由Google工程部門副總裁Marian Croak統合管理，藉此讓內部團隊維持穩定。

Google Stadia結束自製遊戲 部分原因與微軟收購ZeniMax Media有關？

依照Kotaku網站報導指稱，Google今年2月初因製作成本過高，進而解散自有遊戲工作團隊，並且宣布關閉位於加拿大蒙特婁與美國洛杉磯辦公室，有一部分原因是與新型冠狀病毒疫情有關，而微軟近期積極向外收購知名遊戲工作室，同樣成為自有遊戲工作團隊解散原因之一。

亞馬遜協同鴻海在印度建立第一個產線 將量產電視棒產品

雖然在印度市場進駐發展許久，亞馬遜稍早終於宣布在印度境內與鴻海旗下子公司Cloud Network Technology建立第一個位於印度境內生產線，預計生產亞馬遜電視棒產品Fire TV Stick。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。