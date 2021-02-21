快訊

雲嘉西濱2死8傷慘重連環車禍肇因濃霧？ 氣象局回應了

雪山翠池千年玉山圓柏樹下升火 網批根本不配上山

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IBM計畫在2030年實現零排碳 再生能源使用率提高至90%

聯合新聞網 / 楊又肇

IBM雖然在2012年就已經透過增加種植樹林等方式達成碳中和目標，但在目前環保意識越來越高情況下，顯然也必須更具體做到實質減碳

在IBM新提出的減碳計畫中，將會在2025年實現比2010年排碳量減少65%的目標，同時計畫在2030年實現零排碳。具體作法則包含透過碳捕捉工具減少排碳比例，並且持續推行各類碳中和作法，以及將再生能源使用率提高至75%，更計畫在2030年增加至90%。

依照IBM總裁暨執行長Arvind Krishna表示，將把零排碳目標放在優先順位，並且藉此對抗極端氣候改變，同時也強調IBM在環境保育作法，遠比在2015年由聯合國195個成員國共同通過的氣候協議《巴黎協定》更為積極。

另一方面，IBM也強調早在1971年就已經提出環境保護主張，並且從1990年代開始進行控管廢棄物、使用再生能源、減少排碳量等作法，在2007年更在氣候變遷影響對抗作法投入不少心力，後續也持續致力環境改革與減少排碳量。

除了IBM，微軟、蘋果在日前也說明會在2030年實現零排碳目標，而亞馬遜則預計在2040年實現相同目標，另外包含Google與Facebook等企業也均提出相似目標計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

再生能源 減碳 巴黎協定

延伸閱讀

台灣首位！中研院院長廖俊智 獲以色列總理獎

冬季風暴吹垮德州供電 意外掀起再生能源大戰

呼應綠色新政 歐洲未來10年投資可達1兆歐元

IBM女副總的「不犧牲」哲學 完美演繹女性如何在職場和家庭取得平衡

相關新聞

IBM計畫在2030年實現零排碳 再生能源使用率提高至90%

IBM雖然在2012年就已經透過增加種植樹林等方式達成碳中和目標，但在目前環保意識越來越高情況下，顯然也必須更具體做到實質減碳。

去年引發爭議後 Google藉由負責人工智慧應用道德的新任高管穩定軍心

去年因為開除人工智慧領域專家Timnit Gebru，進而引發不少爭議後，Google目前已經著手重整人工智慧技術團隊，並且由Google工程部門副總裁Marian Croak統合管理，藉此讓內部團隊維持穩定。

Google Stadia結束自製遊戲 部分原因與微軟收購ZeniMax Media有關？

依照Kotaku網站報導指稱，Google今年2月初因製作成本過高，進而解散自有遊戲工作團隊，並且宣布關閉位於加拿大蒙特婁與美國洛杉磯辦公室，有一部分原因是與新型冠狀病毒疫情有關，而微軟近期積極向外收購知名遊戲工作室，同樣成為自有遊戲工作團隊解散原因之一。

亞馬遜協同鴻海在印度建立第一個產線 將量產電視棒產品

雖然在印度市場進駐發展許久，亞馬遜稍早終於宣布在印度境內與鴻海旗下子公司Cloud Network Technology建立第一個位於印度境內生產線，預計生產亞馬遜電視棒產品Fire TV Stick。

蘋果計畫在印度擴大生產iPad 台系代工廠可望受惠

消息指出，蘋果計畫在印度境內開始生產iPad機種，藉此強化印度在地發展，並且取得更大政府補助。

劉德音：台積電3nm製程技術超前 預計2022年進入正式量產階段

台積電在近期展開的國際固態電路研討會ISSCC 2021中，由董事長劉德音表示3nm製程技術進度超前，預計會在今年下半年進入試產，並且在2022年正式用於量產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。