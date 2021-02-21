IBM計畫在2030年實現零排碳 再生能源使用率提高至90%

IBM雖然在2012年就已經透過增加種植樹林等方式達成碳中和目標，但在目前環保意識越來越高情況下，顯然也必須更具體做到實質減碳。

在IBM新提出的減碳計畫中，將會在2025年實現比2010年排碳量減少65%的目標，同時計畫在2030年實現零排碳。具體作法則包含透過碳捕捉工具減少排碳比例，並且持續推行各類碳中和作法，以及將再生能源使用率提高至75%，更計畫在2030年增加至90%。

依照IBM總裁暨執行長Arvind Krishna表示，將把零排碳目標放在優先順位，並且藉此對抗極端氣候改變，同時也強調IBM在環境保育作法，遠比在2015年由聯合國195個成員國共同通過的氣候協議《巴黎協定》更為積極。

另一方面，IBM也強調早在1971年就已經提出環境保護主張，並且從1990年代開始進行控管廢棄物、使用再生能源、減少排碳量等作法，在2007年更在氣候變遷影響對抗作法投入不少心力，後續也持續致力環境改革與減少排碳量。

除了IBM，微軟、蘋果在日前也說明會在2030年實現零排碳目標，而亞馬遜則預計在2040年實現相同目標，另外包含Google與Facebook等企業也均提出相似目標計畫。

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