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去年引發爭議後 Google藉由負責人工智慧應用道德的新任高管穩定軍心

聯合新聞網 / 楊又肇

去年因為開除人工智慧領域專家Timnit Gebru，進而引發不少爭議後，Google目前已經著手重整人工智慧技術團隊，並且由Google工程部門副總裁Marian Croak統合管理，藉此讓內部團隊維持穩定。

Marian Croak除了過去曾任美國電信業者AT&T旗下AT&T Labs研發部門資深副總裁，並且成為VoIP (網路通話)技術背後重要發展人物之一，同時本身也是Google內部黑人身分高管，因此轉由Marian Croak統整人工智慧技術團隊，顯然Google也希望能藉此平息先前開除人工智慧領域專家Timnit Gebru的爭議。

而Marian Croak將會直接向Google人工智慧團隊部門資深副總裁Jeff Dean匯報，同時將負責人工智慧技術團隊未來有關應用道德、公平性監管事宜，讓機器學習、視覺運算、自然語言分析等使用情境不會有各類歧視問題產生。

▲Marian Croak
▲Marian Croak

在此之前，Timnit Gebru因在一份研究報告中強調必須避免在人工智慧技術應用產生歧視或仇恨言論等偏差情況，後續因為被高層將研究報告退回，在提出相關質疑後被公司開除，雖然Google後續說明是因為Timnit Gebru表明希望離開，因此尊重其決定才做出相應處置，結果引發不少內部員工不滿，同時也吸引外界聲援，甚至質疑Google所推動的人工智慧技術發展或許涉及偏頗立場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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