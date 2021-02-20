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Google Stadia結束自製遊戲 部分原因與微軟收購ZeniMax Media有關？

聯合新聞網 / 楊又肇

依照Kotaku網站報導指稱，Google今年2月初因製作成本過高，進而解散自有遊戲工作團隊，並且宣布關閉位於加拿大蒙特婁與美國洛杉磯辦公室，有一部分原因是與新型冠狀病毒疫情有關，而微軟近期積極向外收購知名遊戲工作室，同樣成為自有遊戲工作團隊解散原因之一。

就報導指出，Google Stadia部門總經理Phil Harrison在向內部員工說明時，提及因為疫情影響，以及微軟近期對外積極收購遊戲工作室，導致Google最終決定解散自有遊戲工作團隊，並且關閉位於加拿大蒙特婁與美國洛杉磯辦公室。

若依照Phil Harrison說明，意味微軟去年收購持有Bethesda Game Studios、id Software、Arkane Studios、MachineGames，以及Tango Gameworks等遊戲工作室的ZeniMax Media，對於Google Stadia項目發展造成一定影響。

其中可能因為微軟收購ZeniMax Media之後，將使微軟持有遊戲內容資產大幅增加，同時也將使微軟旗下串流遊戲服務Porject xCloud發展更為有利。而Google或許原本有意出資收購ZeniMax Media，但被微軟搶先一步收購，使得Google認為即便投入更多資源發展自有遊戲內容，都難以彌補自有內容資產落差。

而就微軟日前表示並不會因為收購ZeniMax Media，而讓ZeniMax Media旗下遊戲工作室打造遊戲內容變成獨佔資產，未來依然會開放其他平台使用，因此Google有可能調整Stadia服務發展模式，轉向專注與外部內容合作，並且藉由本身平台提供串流遊戲服務，同時也能藉由放棄打造自有遊戲內容，藉此降低成本支出。

Phil Harrison後續並未針對微軟對外收購遊戲工作室產生影響進一步作說明，但可以理解的是在串流遊戲服務運作情況下，背後勢必會產生顯著的伺服器運作維護成本，若再加上高額遊戲開發經費，勢必將使Stadia團隊面臨更大挑戰，因此選擇解散自有遊戲工作團隊，專注於服務平台營運，或許是目前較好作法。

不過，相較Google選擇解散自有遊戲工作團隊，亞馬遜依然在持續推行串流遊戲服務之餘，仍會維持自製遊戲內容研發，並且相信未來將能獲得成功。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Google 微軟

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