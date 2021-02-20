亞馬遜協同鴻海在印度建立第一個產線 將量產電視棒產品
雖然在印度市場進駐發展許久，亞馬遜稍早終於宣布在印度境內與鴻海旗下子公司Cloud Network Technology建立第一個位於印度境內生產線，預計生產亞馬遜電視棒產品Fire TV Stick。
亞馬遜第一個位於印度境內的生產線，將位於孟加拉灣的清奈，不僅是印度境內人口規模第六大城市，同時也是印度境內第二大規模軟體工業與科技技術外包重鎮。
而在此設置印度第一個生產線，亞馬遜預計以每年以數十萬組產能於印度境生產Fire TV Stick，藉此對應印度境內市場需求，同時也能藉此推廣旗下Amazon Prime Video等服務。
亞馬遜全球副總裁暨印度區負責人Amit Agarwal表示，此次在印度境內設置生產線，便是為了遵守對印度政府承諾，並且實現「印度製造」的在地發展，同時也能協助印度境內經濟發展。
在此之前，亞馬遜就承諾將協助在印度境內投資10億美元，並且在2025年前協助印度在地超過1000萬家中小型企業進行數位轉型，同時預計創造100萬個就業機會。
除了亞馬遜積極在印度境內深入發展，包含蘋果、Google在內業者也均與印度政府合作，透過設置在地產線或投資在地發展方式，藉此換取更多在印度境內發展優勢。
Held a very good conversation with @AmitAgarwal and @Chetankrishna of @amazonIN today. Delighted to share that soon Amazon will commence manufacturing of electronics products like FireTV stick in India. pic.twitter.com/BRpnUG6fA5— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) February 16, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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