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亞馬遜協同鴻海在印度建立第一個產線 將量產電視棒產品

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然在印度市場進駐發展許久，亞馬遜稍早終於宣布在印度境內與鴻海旗下子公司Cloud Network Technology建立第一個位於印度境內生產線，預計生產亞馬遜電視棒產品Fire TV Stick。

亞馬遜第一個位於印度境內的生產線，將位於孟加拉灣的清奈，不僅是印度境內人口規模第六大城市，同時也是印度境內第二大規模軟體工業與科技技術外包重鎮。

而在此設置印度第一個生產線，亞馬遜預計以每年以數十萬組產能於印度境生產Fire TV Stick，藉此對應印度境內市場需求，同時也能藉此推廣旗下Amazon Prime Video等服務。

亞馬遜全球副總裁暨印度區負責人Amit Agarwal表示，此次在印度境內設置生產線，便是為了遵守對印度政府承諾，並且實現「印度製造」的在地發展，同時也能協助印度境內經濟發展。

在此之前，亞馬遜就承諾將協助在印度境內投資10億美元，並且在2025年前協助印度在地超過1000萬家中小型企業進行數位轉型，同時預計創造100萬個就業機會。

除了亞馬遜積極在印度境內深入發展，包含蘋果Google在內業者也均與印度政府合作，透過設置在地產線或投資在地發展方式，藉此換取更多在印度境內發展優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 鴻海 亞馬遜

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