亞馬遜協同鴻海在印度建立第一個產線 將量產電視棒產品

雖然在印度市場進駐發展許久,亞馬遜稍早終於宣布在印度境內與鴻海旗下子公司Cloud Network Technology建立第一個位於印度境內生產線,預計生產亞馬遜電視棒產品Fire TV Stick。

亞馬遜第一個位於印度境內的生產線,將位於孟加拉灣的清奈,不僅是印度境內人口規模第六大城市,同時也是印度境內第二大規模軟體工業與科技技術外包重鎮。

而在此設置印度第一個生產線,亞馬遜預計以每年以數十萬組產能於印度境生產Fire TV Stick,藉此對應印度境內市場需求,同時也能藉此推廣旗下Amazon Prime Video等服務。

亞馬遜全球副總裁暨印度區負責人Amit Agarwal表示,此次在印度境內設置生產線,便是為了遵守對印度政府承諾,並且實現「印度製造」的在地發展,同時也能協助印度境內經濟發展。

在此之前,亞馬遜就承諾將協助在印度境內投資10億美元,並且在2025年前協助印度在地超過1000萬家中小型企業進行數位轉型,同時預計創造100萬個就業機會。

除了亞馬遜積極在印度境內深入發展,包含蘋果、Google在內業者也均與印度政府合作,透過設置在地產線或投資在地發展方式,藉此換取更多在印度境內發展優勢。

Held a very good conversation with @AmitAgarwal and @Chetankrishna of @amazonIN today. Delighted to share that soon Amazon will commence manufacturing of electronics products like FireTV stick in India. pic.twitter.com/BRpnUG6fA5