蘋果計畫在印度擴大生產iPad 台系代工廠可望受惠

消息指出，蘋果計畫在印度境內開始生產iPad機種，藉此強化印度在地發展，並且取得更大政府補助。

路透新聞報導引述消息來源表示，配合印度總理Narendra Modi去年提出提撥10億美元，藉此補助印度境內供應商與製造商在地生產發展，蘋果將在印度境內生產iPad機種。

不過，蘋果同時也要求印度政府將補助金額增加至27億美元規模，以利彌補在地生產iPad產品面臨供應鏈等基礎設施不足問題。另一方面，印度政府則要求蘋果讓在地代工業者負責組裝生產iPad產品，但蘋果仍有可能交由同樣在印度境內設廠的鴻海、緯創或和碩其中一家代工廠負責。

目前蘋果已經在印度境內生產部分iPhone機種，若未來進一步擴大在印度境內生產iPad產品，預期將能強化印度市場在地發展規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》