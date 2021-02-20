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劉德音：台積電3nm製程技術超前 預計2022年進入正式量產階段

聯合新聞網 / 楊又肇

台積電在近期展開的國際固態電路研討會ISSCC 2021中，由董事長劉德音表示3nm製程技術進度超前，預計會在今年下半年進入試產，並且在2022年正式用於量產。

相較目前進入量產的5nm製程，台積電表示在3nm製程技術將可讓電晶體密度提高70%，並且讓晶片運作時脈可達生11%，或是讓電功耗降低27%。

不過，跟三星在3nm製程技術導入環繞式閘極結構 (GAA)電晶體的作法不同，台積電在第一代3nm製程技術依然維持採用鰭式場效 (FinFET)電晶體設計，但未來同樣也會在EUV光刻技術應用著力，不僅能藉由350W功率對應5nm製程技術使用，未來也能用於1nm製程技術。

依照劉德音表示，預期未來的半導體產業依然會延續摩爾定律成長，包含每2年升級一次製程技術，同時每隔10年就會有一次重大技術改革。

此外，隨著製程技術持續縮減，未來晶片設計將會結合更多員堆疊應用模式，例如導入更多電晶體數量、嵌入更多記憶體模組，或是強化系統單晶片形式設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 半導體

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