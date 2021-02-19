不顧爭議！WhatsApp堅持實施新隱私條款

臉書公司旗下即時通訊軟體WhatsApp今天表示，具有爭議的隱私政策更新仍將執行，但會任由用戶「以自己的節奏」閱讀新條款，並以網站上的橫幅提供額外訊息。

WhatsApp強制用戶同意分享帳戶資料給母公司臉書公司（Facebook Inc），於1月7日更新隱私條款，啟動App時跳出橫幅，使用者須按下「同意」接受，包括將電話號碼和手機所在位置等資料分享給臉書公司，如此2月8日起才能繼續使用WhatsApp。

這引發全球一片撻伐之聲，也讓用戶紛紛轉向競爭對手Telegram、Signal等同類軟體，這促使WhatsApp將新政策延後至5月才啟動；並澄清表示，這項更新重點是為讓用戶可與企業傳遞訊息，而不影響個人通訊對話。

WhatsApp在印度擁有最大用戶群。臉書主管先前回覆印度國會委員會詢問時，僅說這項改變是有必要的；數天之後，印度科技部要求WhatsApp撤銷新隱私政策。

WhatsApp在最新的部落格貼文中說，將開始提醒用戶，檢視並接受相關更新條款，以繼續使用這個通訊平台。