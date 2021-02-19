澳洲政府要求使用新聞內容付費 Facebook：抵制到底

針對澳洲政府要求諸如Google、Facebook等服務平台必須針對使用新聞內容情況，向媒體支付相關授權費用，Google原本曾揚言因此讓搜尋服務撤出澳洲，但稍早則是宣布與七西傳媒、 Rupert Murdoch等澳洲主流媒體合作，而Facebook方面則表示將反制到底。

依照Facebook負責澳洲與紐西蘭業務的董事總經理William Easton表示，認為澳洲政府漠視Facebook與媒體之間共享內容合作關係，將使Facebook面臨經營困難，因此將選擇反制作法。

而在Facebook調整之後，未來澳洲境內媒體內容發表業者將無法透過Facebook粉絲團專頁分享，或是發表任何內容，但仍可透過管理員帳號檢視洞察報告等數據，至於澳洲境外媒體內容發表業者則不受限制，只是澳洲境內使用者將無法透過Facebook觀看分享媒體發表內容與連結。

另一方面，澳洲以外地區使用者也同樣無法透過Facebook檢視澳洲新聞內容，或是開啟與澳洲新聞網站相關連結。同時，Facebook原本計畫在澳洲地區與在地媒體合作的Facebook News服務也會取消，將會把投資重心放在其他國家地區。

同時，Facebook也透過數據說明過去透過其服務平台協助澳洲境內媒體進行超過51億次的免費曝光，其產生價值約達澳幣4.07億元，但以新聞類內容在Facebook使用者的動態牆出現比重約不到4%情況，實際上藉由新聞內容帶動收益並不明顯。

即便調整新聞內容在服務平台上的作法，Facebook表示並不影響其他在澳洲境內發展業務，例如廣告、訊息傳播等服務都不會改變既有發展規劃，同時在澳洲境內調整項目也不會影響其他地區服務運作模式。

不過，透過搜尋與新聞內容產生連結使用模式的Google，情況則與使用者主動分享內容的Facebook不同，尤其Google更與諸多新聞媒體內容網站合作廣告曝光，一旦受到影響的話，其實對Google也會造成明顯影響，因此Google選擇與澳洲主流媒體如七西傳媒、 Rupert Murdoch等業者合作，並且透過Google News Showcase服務向新聞媒體業者支付內容使用費用。

除了與澳洲新聞媒體合作，Google不久前也宣布與美國新聞集團 (News Corp)達成協議，同樣將以Google News Showcase服務方式合作，並且簽訂3年全球範圍合作協議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》