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MWC維持舉辦實體活動 GSMA：參展人數上限縮減為5萬人

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經確定今年將維持舉辦實體活動的GSMA，稍早更強調不會像年初的CES 2021全面改為線上形式舉辦，同時也確定今年提前至2月23日至25日間舉辦的上海場，以及順延至6月28日到7月1日間舉辦的巴塞隆納場，甚至預計下半年於美國洛杉磯舉辦場次都會以實體形式舉辦

GSMA表示，相較透過全線上形式舉辦，認為藉由實體活動更能發揮展會效益，同時更是在與董事會、組織成員，以及與會參展廠商討論後所達成共識。

但由於目前依然處於疫情影響狀態下，GSMA強調將使原本10萬人參展人數上限縮減為5萬人，同時所有與會者都必須事先完成至少72小時的新型冠狀病毒篩檢測試。

除此之外，展會也會強制要求配戴口罩、保持社交距離，另外展區也會控制人潮密度、參觀人潮流量與同時容納人數，同時將提供無接觸註冊登錄與服務設施，並且定期針對指示牌、展示品與影音設備進行消毒。

不過，在目前疫情仍有不少影響情況下，仍無法確定是否依然會有足夠廠商、業者願意參展，甚至必須花費額外時間進行篩檢測試，以及隔離等，同時在部分業者也會考量健康安全問題，可能僅考慮透過線上虛擬方式參與展出，或許也會再度演變成展會活動最終無法以實體形式舉辦的情況。

但以目前中國境內情況來看，上海場應該是不會有太大問題，畢竟主要還是以中國境內業者展出居多。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 社交距離 行動通訊

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