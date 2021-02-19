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提前透露與蘋果合作消息 韓國證交所將調查現代集團是否炒作股價

聯合新聞網 / 楊又肇

因為消息提前曝光，使得蘋果中止與現代集團繼續談論車輛產品合作計畫後，現代集團現在可能將面臨被調查是否藉由未公開資訊炒作股票獲利。

由於從一開始透露與蘋果合作車輛產品，到後續修正說法，甚至否認合作的過程中，現代集團股價最高上漲21%，韓國證券交易所表示將著手調查現代集團是否涉及以透露未公開資訊方式，藉此炒作股價。

而此項調查最快會在下週展開，同時調查時間將會因為個案而異，調查結果將會直接向南韓金融委員會 (FSC)匯報。另外，就路透新聞報導指稱，在與蘋果合作車輛產品消息傳出後，至少超過10名現代集團的高層在此期間出售約3400股現代集團股票，並且獲利總計達75.3萬美元。

目前現代集團並未針對是否與蘋果合作車輛產品進行回應，同時也否認先前透露說法，但顯然先前對外說明已經引發蘋果不滿，因此目前已經中止雙方洽談事宜。

除了與現代集團洽談合作，先前也有消息指稱包含NISSAN在內車廠也已經與蘋果進行洽談，同時包含通用汽車、PSA集團等汽車相關業者也可能是蘋果未來合作對象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國 南韓 現代汽車 蘋果

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