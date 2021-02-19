避免影響遊戲玩家 NVIDIA終於針對挖礦推出獨立CMP產品線

雖然過去NVIDIA並不鼓勵眾人使用其顯示卡進行挖礦，但在越來越多人為了挖礦需求大量採購NVIDIA顯示卡，造成顯示卡價格高漲與缺貨情況，NVIDIA也不得不開始做出一些設限，同時也首度針對挖礦需求另外推出全新NVIDIA CMP (Cryptocurrency Mining Processor)，透過額外提供專門用於加密貨幣挖礦處理器，藉此降低GeForce顯示卡被挖礦需求掃貨情況。

由於新款搭配12GB顯示記憶體的GeForce RTX 3060即將在2月25日上市，為了避免這款顯示卡再度因為挖礦熱潮而被有心人士掃貨，造成真正有使用此款顯示卡遊玩遊戲的玩家難以購買情況，NVIDIA此次透過兩個措施避免顯示卡供貨短缺。

其中一個是針對GeForce RTX 3060的挖礦算力設限，透過調整顯示卡驅動程式，當偵測到顯示卡用於處理以太幣 (Ethereum)等加密貨幣挖礦演算時將會把算力減半，或是將挖礦效率限制在50%，讓原本期望藉由價格更親民、顯示記憶體容量更高的GeForce RTX 3060挖礦需求消滅。

另一方面，則是配合推出針對挖礦需求打造的NVIDIA CMP系列，讓有挖礦需求的使用者能轉向採購此系列產品，藉此與原本GeForce顯示卡使用需求分開，並且使遊戲玩家能更順利依照個人需求選購GeForce系列顯示卡。

在相關設計中，NVIDIA CMP系列僅針對挖礦需求打造，因此並未提供繪圖運算顯示輸出，並且能以相對更低電壓與運作時脈設計，讓挖礦時的用電效率提升。

雖然說明是為了避免挖礦需求造成顯示卡供貨不足，影響真正需要使用顯示卡的遊戲玩家權益，但某種程度上或許也能視為NVIDIA開始看重挖礦需求帶動的銷售商機。

目前NVIDIA CMP系列產品將透過授權合作通路銷售，依照挖礦效率需求，將區分30HX、40HX、50HX與90HX四種版本，最低耗電功率為125W，最高則為320W，針對以太幣挖礦能力則介於26 MH/s至86 MH/s之間，記憶體則最低搭載6GB，最高採用10GB容量，其中30HX、40HX將在今年第一季推出，50HX與90HX則會在第二季上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》