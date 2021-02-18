比特幣再衝5萬美元大關 比特幣怎麼買？

僅三天時間，比特幣又漲近5000美元，2月14日盤中首度超越49,000美元，朝50,000美元里程碑邁進。比特幣今年至今已大漲近70%。乙太幣也創下歷史新高，今年暴衝150%。

「如果比特幣的價格達到50000美元，比特幣市值將達到黃金市值的10%（約9萬億美元）。」Bitwise資產管理公司副總裁Matthew Hougan曾表示。

這波漲勢主因是摩根士丹利（Morgan Stanley）傳出，其投資部門正考慮投資比特幣，消息促比特幣匯價大漲至高點。

比特幣價格1月還盤旋在4萬美元關卡，而二月份又往上衝到了新高點，而國內也有越來越多人關注比特幣，虛擬貨幣交易所業者也透露，台灣近期開戶數增加至少兩倍。

不過，業者也呼籲投資散戶要小心，因為現在虛擬貨幣太多，建議在眾多虛擬幣別中，以比特幣（BTC）和以太幣（ETH）為優先標的。

儘管比特幣近期漲勢如虹，一些唱衰者也繼續堅持觀點。

2月13日，知名財經著作《黑天鵝》的塔勒布（Nassim Nicholas Taleb）在社群網路稱，他一直在賣出自己持有的比特幣。理由很簡單，「一種貨幣的波動性永遠不會超過你用它買賣的東西。你也不能用虛擬貨幣為商品定價。」

而這一波比特幣飆漲，主要是馬斯克站台比特幣帶來的看漲效應。這也被很多大佬詬病。

被稱為「末日博士」的知名經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）批評，馬斯克在特斯拉投資比特幣之前發佈的有關比特幣的推文，是一種市場操縱行為，美國證券交易委員會（SEC）應該對此進行調查。

魯比尼在一次訪談中表示：「首先是其個人持有比特幣，推高價格，然後說特斯拉已經投資了。這是不負責任的，是市場操縱。證券交易委員會應該調查那些對市場有影響並操縱資產價格的人，這是犯罪行為。」

他還表示，比特幣唯一的用途就是用來製造投機泡沫，泡沫注定是要破滅的。

比特幣怎麼買？

步驟1.申請電子錢包

先在網路上建立一個可以儲存比特幣的電子錢包，關於電子錢包的種類網路上十分多樣，本文我們將以「幣託」（BitoEX）為例說明。

步驟2.認證帳號

進入幣託首頁以後，直接點擊畫面中央的「免費申請」並輸入帳號和密碼建立電子錢包，完成信箱帳號認證以後你就會獲得一個專屬於你的電子錢包。

步驟3.開始交易

登入後即可進入該電子錢包並瀏覽目前的餘額，因為是剛申請的緣故，因此帳戶餘額為零。這時候可以直接選擇「購買比特幣」功能開始交易。不過此頁面中最重要的是資訊其實是位於右上方的「錢包地址」，這不僅是在交易時會使用到，後續挖礦時也會使用這個錢包地址做為比特幣的儲存目標。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》