訂單顯蹤跡？馬斯克的衛星寬頻Starlink 可能2022在台開通！

原本以為這項服務只限美國，但根據本站測試，輸入台灣台北市的話會發現 Starlink 目標預計 2022 在台灣開通服務，並同樣接受來自台灣的訂單，而且今(10)日訂單就會截止！

SpaceX 所提供的衛星寬頻系統 Starlink 昨天宣布開始接受預定，訂金只要先付 99 美元（全套 499 美金，跟 Beta 版一樣）就能預定衛星天線路由器，並表示會按照訂戶位置先訂先寄。

SpaceX 強調預購訂單可隨時全額退款，但不保證確切的上線時間，可能需要 6 個月或更長時間才能完成。這筆訂單實際上會寄給你一整套接受 Starlink 衛星訊號的碟型天線、Wi-Fi 路由器。

原本以為這項服務只限美國，但根據本站測試，輸入台灣台北市的話會發現 Starlink 目標預計 2022 在台灣開通服務，並同樣接受來自台灣的訂單，而且今(10)日訂單就會截止！

這就會很好奇 Starlink 接下來會怎麼跟 NCC 與相關部門溝通，讓衛星寬頻網路在台上線。SpaceX 最近已把申請文件交給美國聯邦通信委員會（FCC）申請電信營運商資格，另外他們也已獲得英國、希臘、德國和澳洲等國監管機構的批准。

目前 SpaceX 已成功將 1,000 多顆衛星送上低空地球軌道運作，宣稱該衛星寬頻服務下載速度平均超過 100Mbps、延遲平均低於 31 毫秒。

17:19 更新：INSIDE 接獲消費者通知，得知有部分台灣下訂者被取消訂單。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》