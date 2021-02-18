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三星藉由量子電腦 研究全新手機電池設計

聯合新聞網 / 楊又肇

自從Galaxy Note 7之後，三星在手機電池設計就格外小心，畢竟手機在現代生活中已經成為最貼近使用者的裝置之一，一旦電池產生問題必然會造成不少麻煩。而在近期與英國倫敦帝國學院合作中，三星藉由Honeywell打造的System Model H1量子電腦運算能力，預計藉此改善現有電池設計。

雖然電池已經是目前相當普及使用的產品，但依然有不少業者希望能打造體積更小、儲電密度更高的電池設計，但是電池畢竟是透過化學反應產生放電，某種程度上也算是處於不穩定狀態，因此一旦電池設計出現瑕疵，或是受到外力影響，就有可能產生爆炸、起火燃燒等問題。

因此在各個業者期望讓電池能有更高蓄電量與放電效益，同時又希望電池本身體積能變得更小、更輕盈，勢必就要構思不同材質等方式打造電池，而這背後可能就會涉及更複雜的化學式計算，以及繁瑣的實驗流程。

而三星藉由量子電腦算力，無非就是希望能解決研究過程中面臨的複雜算式，並且期望透過從電磁效應產生電力特性，從高達100組雙量子位閘模擬基於量子力學法則的互動自旋動力算式模型。透過Honeywell打造的System Model H1量子電腦進行計算，預期可達成高達99.5%的準確率。

若三星順利研發更高儲電密度，同時體積更為輕薄，並且更安全使用的電池，不僅將能讓旗下手機能有更長待機使用時間，甚至也能讓電池產品成為三星全新獲利來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 電池 量子電腦

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