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中斷一個月後 Parler借助加州雲端服務重新上線

聯合新聞網 / 楊又肇

先前因為被亞馬遜旗下AWS網路服務終止合作，導致服務停止運作的Parler，稍早藉由位於美國加州洛杉磯的雲端服務SkySilk Cloud重新上線。

除此之外，Parler也確定由本身為美國右翼團體茶黨愛國者共同創辦人身分的Mark Meckler擔任臨時執行長，並且在新版使用規範中強調平台不會用於犯罪等非法行為，但依然強調不會任意刪除發表內容，將盡可能保留言論發表自由。

在先前因為涉及成為前美國總統川普支持者發言討論平台，並且有協助鼓吹暴動嫌疑情況下，遭到亞馬遜終止合作，同時也造成原本與Parler合作業者取消往來情況，顯然未來如何在不影響言論自由下避免平台遭濫用，將會成為Parler接下來必須面臨考驗。

目前藉由SkySilk Cloud服務重新上線後，原本使用者在Parler註冊帳號已經可以恢復登入使用，但過去在AWS服務運作存放資料似乎未能保留使用。

此外，目前恢復上線的Parler服務僅限以網頁形式登入使用，暫時尚未在蘋果、Google軟體市集服務上架App版本，同時Parler先前與亞馬遜之間訴訟也還在持續階段，Parler認為亞馬遜因為政治立場因素片面終止合作，不僅影響Parler服務運作，同時也危害社群服務公平競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

川普

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