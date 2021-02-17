大幅影響網路廣告營收 Facebook準備反擊蘋果新隱私政策

針對蘋果在新版iOS加入隱私使用政策，將可能造成網路廣告營收大幅受到影響情況，Facebook方面似乎準備做出反擊。

在此之前，The Information網站便取得消息指出，Facebook計畫尋求外部法律顧問協助，準備向蘋果提訴

依照華爾街日報長篇報導指稱，Facebook執行長Mark Zuckerberg對於蘋果近期在新版iOS所作隱私使用調整相當不滿，認為蘋果此舉其實是為了自身利益，同時更表示這樣的調整將影響數百萬個小型企業透過網路接觸客戶機會，導致網路廣告生態改變。

不過，蘋果方面反而認為Facebook服務平台演算法才真正是為了取得更多用戶隱私數據，同時也造成更多假新聞氾濫，甚至在2018年更曾發生Cambridge Analytica利用Facebook平台機制任意取得更多用戶隱私問題，更顯示Facebook在用戶隱私安全保護不周。

同時，在報導內容中也提及Facebook與蘋果曾在2017年進行討論，原本計畫就雙方與廣告相關隱私使用方式進行溝通，但最後反而造成雙方關係更為緊張，加上此次再度因為廣告相關隱私使用方式產生歧見，顯然雙方可能短時間很難有良性溝通機會。

而就蘋果目前與Google之間關係，後者表示將會遵循蘋果新隱私規範作調整，同時近期也開始針對旗下iOS平台App進行更新，同時在接下來的新版Android更新也預期會針對用戶隱私重新作調整。

但蘋果顯然並不放心，因此部分從iOS導向Google服務的數據內容，會先透過代理伺服器避免Google服務端直接取得用戶包含來源IP等隱私數據，同時也能避免Google藉此確認使用者曾經造訪哪些網站。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》