Nothing取得Android之父創立Essential的品牌標誌在內專利

由一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)在英國倫敦成立的新創公司「Nothing」，從相關文件顯示已經取得「Android之父」Andy Rubin創立公司Essential包含品牌標誌在內專利涵蓋項目。

Essential在去年以未能找到合適發展產品路線為由宣布終止營運，但市場普遍認為真正原因是失去主要金援，因此難以繼續支撐公司營運，使得Essential過去計畫推出的智慧家庭物聯網等應用，以及新款手機Project Gem均無法順利進入市場。

而若Nothing擁有一加手機產品製作能力，加上順利取得Essential包含品牌標誌在內專利項目，或許意味日後將有可能進軍手機市場，但也有可能借助Essential專利打造物聯網裝置。

不過，依照裴宇日前接受採訪時表示，Nothing將以打造智慧連網裝置應用生態為發展目標，首款產品則是真無線耳機，同時更說明不會像小米等品牌以手機產品為發展核心，而是會打造適用於任何手機產品的物聯網應用生態。

就目前Nothing透過Instagram上傳內容顯示，已經在去年12月獲得700萬美元的首輪種子投資資金，日前也確認從Alphabet的風險投資機構GV (前身為Google Ventures)獲得1500萬美元投資，同時也獲得有iPod之父稱謂、NEST創辦人Tony Fadell，以及包含著名YouTuber、電影製作人與368創意空間創辦人Casey Neistat投資。

另外，Nothing也獲得Reddit執行長Steve Huffman與Twitch共同創辦人林士斌 (Kevin Lin)資金贊助，其他贊助者更包含Web Summit創辦人Paddy Cosgrave、PCH創辦人暨執行長Liam Casey與Product Hunt執行長Josh Buckley。

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