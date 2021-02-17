快訊

外力介入！ 陳時中認5百萬劑BNT疫苗合約受阻喊卡

國1槽車翻覆 機捷A9林口站暫不營運 改採區間公車接駁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Nothing取得Android之父創立Essential的品牌標誌在內專利

聯合新聞網 / 楊又肇

由一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)在英國倫敦成立的新創公司「Nothing」，從相關文件顯示已經取得「Android之父」Andy Rubin創立公司Essential包含品牌標誌在內專利涵蓋項目。

Essential在去年以未能找到合適發展產品路線為由宣布終止營運，但市場普遍認為真正原因是失去主要金援，因此難以繼續支撐公司營運，使得Essential過去計畫推出的智慧家庭物聯網等應用，以及新款手機Project Gem均無法順利進入市場。

而若Nothing擁有一加手機產品製作能力，加上順利取得Essential包含品牌標誌在內專利項目，或許意味日後將有可能進軍手機市場，但也有可能借助Essential專利打造物聯網裝置。

不過，依照裴宇日前接受採訪時表示，Nothing將以打造智慧連網裝置應用生態為發展目標，首款產品則是真無線耳機，同時更說明不會像小米等品牌以手機產品為發展核心，而是會打造適用於任何手機產品的物聯網應用生態。

就目前Nothing透過Instagram上傳內容顯示，已經在去年12月獲得700萬美元的首輪種子投資資金，日前也確認從Alphabet的風險投資機構GV (前身為Google Ventures)獲得1500萬美元投資，同時也獲得有iPod之父稱謂、NEST創辦人Tony Fadell，以及包含著名YouTuber、電影製作人與368創意空間創辦人Casey Neistat投資。

另外，Nothing也獲得Reddit執行長Steve Huffman與Twitch共同創辦人林士斌 (Kevin Lin)資金贊助，其他贊助者更包含Web Summit創辦人Paddy Cosgrave、PCH創辦人暨執行長Liam Casey與Product Hunt執行長Josh Buckley。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 品牌 專利 Android

延伸閱讀

Ford與Google將聯手合作　打造最新世代Android車載系統

自己的新年賀圖自己來！用LINE就能輕鬆做圖 還有「長輩圖」產生器

Android 12最快2月提供開發者測試 相關截圖內容曝光

Google也計畫調整Android隱私政策 但可能不像蘋果那樣嚴格

相關新聞

iPhone用了6代才知「時鐘小巧思」 引網友集呼：搶票超好用

一位男網友日前在臉書社團貼出手機截圖，驚訝地向大家分享，用了6個世代的iPhone，今天才偶然發現竟然暗藏時鐘APP的小小巧思，讓他忍不住PO文笑問，「有廢友跟我一樣嗎？」貼文曝光後，引起網友討論。

WhatsApp被告 印度最高法院：隱私比市值重要

即時通訊軟體WhatsApp計劃在印度推行新隱私政策引發用戶反彈而暫停，卻被告上法院。印度最高法院合議庭今天開庭表示，個...

Google與澳洲主流傳媒 達成內容付費協議

澳洲政府正推動立法，迫使科技巨擘谷歌（Google）為新聞內容付費給媒體公司之際，澳洲七西傳媒成為國內第一間與谷歌達成付...

大幅影響網路廣告營收 Facebook準備反擊蘋果新隱私政策

針對蘋果在新版iOS加入隱私使用政策，將可能造成網路廣告營收大幅受到影響情況，Facebook方面似乎準備做出反擊。

Nothing取得Android之父創立Essential的品牌標誌在內專利

由一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)在英國倫敦成立的新創公司「Nothing」，從相關文件顯示已經取得「Android之父」Andy Rubin創立公司Essential包含品牌標誌在內專利涵蓋項目。

Starlink透過12GHz頻段擴大服務 衛星網路服務業者反對

由Dell創辦人Michael Dell與Dish Network投資的衛星網路服務業者RS Access，稍早與亞馬遜旗下衛星網路服務Kuiper Systems攜手，將抵制SpaceX旗下Starlink衛星網路服務計畫以12GHz頻段擴大應用規模的作法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。